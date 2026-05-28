Неожиданное правило: где казахстанцы могут зарегистрировать брак
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" рассказали казахстанцам о том, зависит ли регистрация брака от места проживания, сообщает Zakon.kz.
С соответствующим вопросом к специалистам обратилась жительница страны.
"Мы с будущим супругом прописаны в Усть-Каменогорске, но сейчас проживаем в Астане. Можем ли мы зарегистрировать брак в Астане, не меняя прописку?" – интересовало казахстанку.
Ответ прозвучал положительный.
"Заявление на регистрацию брака можно подать вне зависимости от места прописки, так как услуга является экстерриториальной".Пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан"
