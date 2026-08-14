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События

Казахстанским пенсионерам обещали списать кредиты, но оставили с долгами на 16 млн тенге

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 23:26 Фото: Zakon.kz
В Аккольском районе Акмолинской области полицейские расследуют крупное мошенничество. Бывшая соцработница втерлась в доверие к пенсионерам и навесила на них и их близких кредиты почти на 16 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции региона, 10 августа в отдел полиции Аккольского района поступило сообщение от пожилой женщины. Она рассказала, что малознакомая девушка обманным путем оформила на нее онлайн-кредиты на сумму свыше 2 млн тенге.

Как выяснилось, с подозреваемой пенсионерку познакомила хорошая знакомая. Та представилась человеком, который якобы может помочь закрыть имеющиеся кредиты и снять с женщины долговые обязательства.

"По словам потерпевшей, злоумышленница ссылалась на прежнюю работу в сфере социальной защиты и утверждала, что имеет необходимые связи и знает, как решить вопрос с кредитами. Поверив обещаниям, пенсионерка передала ей свой мобильный телефон. Этим злоумышленница и воспользовалась, получила доступ к необходимым данным и оформила онлайн-займы", – рассказали 14 августа 2026 года корреспонденту Zakon.kz в ведомстве.

Полицейские начали досудебное расследование. В ходе проверки выяснилось, что этот случай может быть не единственным.

По предварительным данным, подозреваемая могла войти в доверие сразу к нескольким пожилым людям.

"Установлено уже три потерпевших, а общий ущерб по зарегистрированным заявлениям составляет порядка 16 млн тенге. В некоторых случаях кредиты оформлялись не только на самих пенсионеров, но и на их родственников, друзей и родителей", – говорится в сообщении.

По версии следствия, ранее женщина работала в сфере социальной опеки, поэтому была знакома со многими пенсионерами и хорошо знала, как выстроить с ними доверительные отношения. Некоторым она действительно оказывала помощь, после чего, завоевав доверие, предлагала решить их финансовые проблемы.

Однако после оформления кредитов обещания, по имеющейся информации, не выполнялись, а долговые обязательства оставались на самих потерпевших.

"Сотрудники полиции не исключают, что число пострадавших может быть больше. В связи с этим правоохранители обращаются к гражданам, если вы или ваши родственники сталкивались с аналогичной ситуацией, необходимо незамедлительно обратиться в полицию", – добавили в Департамента полиции региона.

Расследование продолжается. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам досудебного расследования.

Ранее казахстанцам рассказали и наглядно показали новую версию портала электронного правительства. Однако, судя по реакции пользователей, обновленный портал им не понравился.

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Канат Болысбек
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