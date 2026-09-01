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Общество

Где ограничат движение в Астане из-за концерта Энрике Иглесиаса

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 23:22 Фото: akorda.kz
Акимат Астаны предупредил о временном ограничении движения в районе "Астана Арены" 3 сентября 2026 года из-за концерта всемирно известного певца Энрике Иглесиаса, сообщает Zakon.kz.

Концерт испанского артиста начнется в столице в 20:00. Для обеспечения безопасности и удобства зрителей движение автотранспорта возле стадиона временно ограничат.

Ограничения будут действовать со стороны Ледового дворца "Алау" по улице Марко Поло, а также со стороны велотрека "Сарыарка" по улице Месроп Маштош.

В акимате призвали водителей учитывать временные ограничения при передвижении по району.

"Рекомендуется заранее планировать маршрут и по возможности воспользоваться общественным транспортом или шаттл-маршрутами, чтобы избежать заторов и сложностей с парковкой в районе стадиона", – рассказали 1 сентября 2026 года в акимате.
Фото: акимат Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 23:22

Фото: акимат Астаны

К слову, во время концерта всемирно известного артиста запустят шаттл-маршруты.

Маршруты движения специального транспорта:

  • Парковка у Столичного цирка;
  • Парковка у мечети "Хазрет Султан";
  • Парковка у спортивного комплекса "Қазақстан" по ул. Кажымукана;
  • Парковка у мечети "Нұр-Сұлтан" (Бас Мешіт).

О том, что Энрике Иглесиас выступит в Казахстане, стало известно 6 марта 2026 года. Певец сообщил в своем Instagram, что 3 сентября даст концерт в Астане на "Астана арена", 5 сентября – в Алматы на Центральном стадионе.

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Канат Болысбек
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