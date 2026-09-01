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Общество

Перед концертом Энрике Иглесиаса астанчанам сообщили хорошую новость

певец Энрике Иглесиас, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 12:45 Фото: Instagram/enriqueiglesias
Знаменитый испанский певец Энрике Иглесиас через пару дней выступит с концертом в Астане. В связи с этим столичный акимат сегодня, 1 сентября 2026 года, обратился к жителям с хорошей новостью, сообщает Zakon.kz.

Из нее следует, что во время концерта всемирно известного артиста запустят шаттл-маршруты.

"3 сентября в 20:00 в столице состоится концерт всемирно известного певца Энрике Иглесиаса. Для удобства зрителей и снижения транспортной нагрузки в этот день будут организованы шаттл-маршруты. Специальные автобусы начнут курсировать с 16:00 и обеспечат доставку пассажиров с четырех точек города до стадиона "Астана Арена", а также обратно по завершении мероприятия".Пресс-служба акимата Астаны

Маршруты движения специального транспорта:

  • Парковка у Столичного цирка;
  • Парковка у мечети "Хазрет Султан";
  • Парковка у спортивного комплекса "Қазақстан" по ул. Кажымукана;
  • Парковка у мечети "Нұр-Сұлтан" (Бас Мешіт).
Астана, шаттл-маршруты, схема, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 12:45

Фото: gov.kz

Отмечается, что шаттл-басы будут курсировать в обоих направлениях – до начала концерта и после его завершения.

Астана, автобус, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 12:45

Фото: gov.kz

"Запуск дополнительных шаттл-маршрутов позволяет избежать перегруженности дорог и обеспечит комфортные условия передвижения для всех жителей столицы".Пресс-служба акимата Астаны

Также сообщается, что зрители могут воспользоваться легкорельсовым транспортом "Тарлан Астана", который позволит быстро и удобно добраться до места проведения концерта.

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 12:45
Могут ли запретить Энрике Иглесиасу целовать фанаток в Казахстане

О том, что Энрике Иглесиас выступит в Казахстане, стало известно 6 марта 2026 года. Певец сообщил в своем Instagram, что 3 сентября даст концерт в Астане на "Астана арена", 5 сентября – в Алматы на Центральном стадионе.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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