Казахстанец через суд добился квартиры, в которой на птичьих правах прожил 25 лет

Житель Экибастуза через суд добился права на официальную аренду квартиры из государственного жилищного фонда, в которой добросовестно прожил 25 лет и восстановил за свой счет, сообщает Zakon.kz.

Административное дело по иску гражданина А. к акиму Экибастуза и городскому Отделу экономики и финансов рассмотрел Специализированный межрайонный административный суд №2 Павлодарской области. Мужчина требовал обязать местный исполнительный орган предоставить ему жилье путем заключения договора найма.

Из материалов дела следует, что квартиру в Экибастузе истцу предоставили еще в 2000 году. На основании решения акима с ним тогда заключили договор аренды временного заселения сроком всего на один год.

"На протяжении 25 лет истец проживал в указанной квартире, оплачивал коммунальные услуги и за собственный счет восстановил жилье. При этом право собственности на недвижимое имущество за ним не зарегистрировано. В марте 2026 года он поставлен на учет в качестве нуждающегося в жилище", – рассказали в суде.

Изучив все обстоятельства, суд признал требования истца частично обоснованными. Согласно жилищному законодательству, предоставление гражданам жилья из коммунального фонда относится к прямой компетенции местных исполнительных органов.

Суд принял во внимание, что мужчина длительное время фактически проживает в спорной квартире, не имеет другого собственного жилья, состоит в очереди и все эти годы добросовестно ухаживал за недвижимостью.

В результате суд обязал ГУ "Отдел экономики и финансов акимата города Экибастуза" предоставить истцу спорное жилье путем заключения договора найма жилища из государственного жилфонда.

Решение суда уже вступило в законную силу.

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