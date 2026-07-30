Вышла к озеру и пропала: туристку в Карагандинской области искали с помощью дрона

В Каркаралинском районе Карагандинской области спасатели успешно завершили поиски женщины, заблудившейся на территории Каркаралинского государственного национального природного парка, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, 37-летняя женщина вышла из дома отдыха в сторону озера Бассейн, однако не смогла найти дорогу обратно. Для обследования горной местности спасатели использовали беспилотный летательный аппарат.

В поисковой операции участвовали сотрудники МЧС, военнослужащие части №52859, полицейские и работники Каркаралинского государственного национального природного парка.

Женщину обнаружили в районе кордона "Шокпартас". Ее благополучно доставили обратно в зону отдыха. Медицинская помощь спасенной не понадобилась.

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