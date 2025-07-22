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Происшествия

Женщины пошли ночью за грибами и не могли выбраться из леса

Поход, ночные посиделки в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2025 04:43 Фото: pexels
В Каркаралинском районе Карагандинской области, на территории Каркаралинского природного парка, прошли поиски двух женщин, которые ближе к вечеру отправились за грибами и заблудились, сообщает Zakon.kz.

Когда близкие казахстанок забеспокоились, на место их поисков незамедлительно отправились спасатели и кинологический расчет.

Несмотря на темное время суток, благодаря слаженным действиям специалистов, женщин нашли. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает: перед выходом на природу тщательно планируйте маршрут, сообщайте близким о своих планах и обязательно берите с собой средства связи.

Ранее мы писали о том, что опасные развлечения едва не стоили жизни девушке на Капшагае. Также стало известно о другом инциденте: спасатели Алматы вынесли пострадавшего из горящей квартиры. 

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Аксинья Титова
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