Женщины пошли ночью за грибами и не могли выбраться из леса

В Каркаралинском районе Карагандинской области, на территории Каркаралинского природного парка, прошли поиски двух женщин, которые ближе к вечеру отправились за грибами и заблудились, сообщает Zakon.kz.

Когда близкие казахстанок забеспокоились, на место их поисков незамедлительно отправились спасатели и кинологический расчет.

Несмотря на темное время суток, благодаря слаженным действиям специалистов, женщин нашли. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает: перед выходом на природу тщательно планируйте маршрут, сообщайте близким о своих планах и обязательно берите с собой средства связи.

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