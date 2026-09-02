"Вот это уровень": аким Павлодарской области предложил работу девушке в Threads
Фото: freepik
Аким Павлодарской области Асаин Байханов, известный своей активностью в социальных сетях, вновь вышел на связь с жителями региона. Его комментарии под публикациями местных жителей привлекли внимание пользователей Казнета, сообщает Zakon.kz.
В конце августа 2026 года мобилограф из Павлодара Аяулым Нұрланқызы опубликовала пост о поиске работы на своей странице в Threads.
"Павлодар. Ищу работу. 19 лет. Ночная смена", – написала кратко казахстанка.
Ее публикация особо не пользовалась популярностью до того момента, пока не "вмешался" Асаин Байханов.
"Попробуйте обратиться в Службу поддержки 109, операторы работают в две смены. Они находятся по адресу: Павлодар, ул. Генерала Дюсенова, 80, 2 этаж, Центр приема граждан", – ответил в комментариях аким.
Пользователи Казнета моментально отреагировали, шутливо подчеркивая: "Вот это уровень, когда аким предлагает работу".
Казахстанцы не растерялись и спросили о дополнительных вакансиях.
- Ищу работу водителя.
- Есть работа фотографа?
- О вас беспокоится сам аким области! Делайте скрин и идите, проявите себя, глядишь, в акимат переведетесь.
- Наш любимый аким. Давно вас не слышали.
- Самый лучший аким.
- Красавчик, трендовый аким, а самое главное – всегда с народом!
В конце 2025 года Байханов был особенно активен, тогда он рассказывал, как начинается его день, и показывал "чудо", которое ждет его дома.
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