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Общество

Сентябрь продолжает капризничать: дожди, грозы и жара до +31°C в главных городах Казахстана

Дождь, дожди, осадки, зонтик, зонт, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 14:45 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" обновили прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 3 по 5 сентября 2026 года. Интересно, что столица проведет эти дни без осадков. Тем временем в Алматы и Шымкенте возможны дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 3 сентября: переменная облачность. Днем порывы ветра составят 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +20+22°С.
  • 4 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +23+25°С.
  • 5 сентября: переменная облачность. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +24+26°С.

Алматы

  • 3 сентября: переменная облачность, днем небольшой дождь, гроза. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.
  • 4-5 сентября: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Днем временами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.

Шымкент

  • 3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +28+30°С.
  • 4 сентября: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер поднимется до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С.
  • 5 сентября: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +29+31°С.

Ранее метеорологи также рассказывали, что в стране в эти дни ожидается постепенное потепление и даже вернется аномальная жара до +33°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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