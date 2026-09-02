Аномальная жара до +33°С вернется в Казахстан

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Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на ближайшие трое суток – 3, 4 и 5 сентября 2026 года. Из него следует, что в стране ожидается постепенное потепление и даже вернется аномальная жара до +33°С, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в предстоящие трое суток большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обусловит преимущественно сухую и малооблачную погоду. "На фоне постепенного ослабления влияния холодной воздушной массы ожидается постепенное повышение температуры воздуха на большей части страны, однако в северных, центральных и восточных регионах ночи останутся прохладными. На северо-востоке, юге и юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтов местами ожидаются кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами и ветром". Пресс-служба РГП "Казгидромет" По данным метеорологов, днем повышение температуры воздуха ожидается: на западе, северо-западе, юге – до +28+33°С ;

; на севере, востоке, в центре РК – до +23+30°С ;

; на юго-востоке – до +20+27°С, в горных и предгорных районах – до +10+15°С. Материал по теме "Казгидромет" предупредил жителей Астаны и еще трех городов Ранее в "Казгидромете" предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются дожди с переходом в снег, похолодание до -6°С, а также 35-градусная жара.

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