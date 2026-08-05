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Общество

Жара будет чередоваться с дождями: о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 6 по 8 августа

человек, зонт, скамейка, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 14:28 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" обновили прогноз погоды для трех крупнейших городов страны. С 6 по 8 августа 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте жара будет чередоваться с дождями, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 6 августа: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.
  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С.
  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +28+30°С.

Алматы

  • 6 августа: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Ветер может подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем +29+31°С.
  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем +31+33°С.
  • 8 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +31+33°С.

Шымкент

  • 6 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер может подняться до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +32+34°С.
  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +34+36°С.
  • 8 августа: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем +36+38°С.

Также ранее мы уже писали о том, что "Казгидромет" окончательно определился с прогнозом засухи на август 2026 года. Итоги можно узнать тут.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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