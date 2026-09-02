#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
458.45
531.39
5.29
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+22°
$
458.45
531.39
5.29
Общество

Как менялась погода 1 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте: любопытные данные за 50 лет

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 17:05 Фото: Zakon.kz
2 сентября 2026 года синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали интересную статистику, сравнив, какой была погода 1 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте 50 и 30 лет назад и какой она оказалась в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Разумеется метеорологи начали свой отчет со столицы Казахстана – Астаны.

  • В 1976 году температура 1 сентября опускалась до +2,4°C, а днем воздух прогревался до +12,6°C.
  • В 1996 году ночью было +3°C, а максимальная температура составила +17,5°C.
  • А в 2026 году – минимум +8,2°C, максимум +15,1°C.

Далее речь пошла про Алматы.

  • В 1976 году – от +14,6 до +24,9°C.
  • В 1996 году – от +7,4 до +22,3 °C.
  • А 1 сентября 2026 года – от +14,8 до +19,4 °C.

Замыкает тройку Шымкент.

  • 50 лет назад температура была от +14,4 до +28,4°C.
  • 30 лет назад – от +2,5 до +17,5°C.
  • А в 2026 году – от +14,2 до +30,1 °C.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 17:05
1 сентября будет непростым для казахстанцев: дождь, снег, грозы и пыльная буря

Немного ранее специалисты обновили прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 3 по 5 сентября 2026 года. Интересно, что столица проведет эти дни без осадков. Тем временем в Алматы и Шымкенте возможны дожди с грозами. Подробнее читайте по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Весна, потепление, весна в Алматы, пасмурная погода, тучи
19:55, 24 августа 2026
"Один и тот же день в разные годы": какой была погода в Астане, Алматы и Шымкенте 50 и 30 лет назад
Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, осень в Алматы
17:50, 31 августа 2025
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 1 по 3 сентября
Дождь и жара до +32°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 31 августа, 1-2 сентября
12:30, 31 августа 2024
Дождь и жара до +32°С: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 31 августа, 1-2 сентября
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Скончался бывший футболист сборной Литвы Артурас Фоменко, выступавший за три клуба КПЛ
17:23, Сегодня
Скончался бывший футболист сборной Литвы Артурас Фоменко, выступавший за три клуба КПЛ
Дастан Сатпаев в матче за &quot;Бёрнли&quot;
17:17, Сегодня
Дастан Сатпаев стал лучшим "Бёрнли" по важному показателю в статистике
Есимбай поднимает руки на ковре
17:02, Сегодня
Казахстанец Есимбай стал бронзовым медалистом Игр кочевников в Кыргызстане
Игроки &quot;Шахтера&quot; на тренировке
16:55, Сегодня
"Шахтёр" может побить несколько рекордов Первой лиги перед выходом в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: