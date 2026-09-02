Как менялась погода 1 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте: любопытные данные за 50 лет

Фото: Zakon.kz

2 сентября 2026 года синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали интересную статистику, сравнив, какой была погода 1 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте 50 и 30 лет назад и какой она оказалась в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

Разумеется метеорологи начали свой отчет со столицы Казахстана – Астаны. В 1976 году температура 1 сентября опускалась до +2,4°C, а днем воздух прогревался до +12,6°C.

В 1996 году ночью было +3°C, а максимальная температура составила +17,5°C.

А в 2026 году – минимум +8,2°C, максимум +15,1°C. Далее речь пошла про Алматы. В 1976 году – от +14,6 до +24,9°C.

В 1996 году – от +7,4 до +22,3 °C.

А 1 сентября 2026 года – от +14,8 до +19,4 °C. Замыкает тройку Шымкент. 50 лет назад температура была от +14,4 до +28,4°C.

30 лет назад – от +2,5 до +17,5°C.

А в 2026 году – от +14,2 до +30,1 °C. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Қазгидромет Республикалық Мемлекеттік Кәсіпорны (@kazhydromet) Материал по теме 1 сентября будет непростым для казахстанцев: дождь, снег, грозы и пыльная буря Немного ранее специалисты обновили прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 3 по 5 сентября 2026 года. Интересно, что столица проведет эти дни без осадков. Тем временем в Алматы и Шымкенте возможны дожди с грозами. Подробнее читайте по этой ссылке.

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