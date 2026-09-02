"40 лет думала, что они черные": алматинцев удивил настоящий цвет легендарных конькобежцев на "Медеу"
Фото: Instagram/daulet_triathlet
В Алматы почистили легендарную скульптурную композицию конькобежцев, установленную на высокогорном катке "Медеу". Судя по реакции жителей, настоящий цвет барельефа их удивил, сообщает Zakon.kz.
Соответствующими роликами сегодня, 2 сентября 2026 года, поделились отдыхающие.
"Дорогие алматинцы, а вы знали, какого настоящего цвета конькобежцы на "Медеу"? Смотрите, их чистят. Они, оказывается, не черные, а ярко-золотистого металлического цвета. Офигеть!" – поделился впечатлениями один из авторов видео, казахстанский триатлонист Даулет Курманбаев.
На видео отреагировали и другие жители южной столицы:
- "40 лет думала, что они черные".
- "Понятие медный у меня поменялось".
- "Я думал, они черные изначально были".
- "Интересно, есть люди, которые видели их изначальный цвет?"
24 августа 2026 года алматинцам сообщили хорошие новости о парковке на "Медеу".
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