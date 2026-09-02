"40 лет думала, что они черные": алматинцев удивил настоящий цвет легендарных конькобежцев на "Медеу"

В Алматы почистили легендарную скульптурную композицию конькобежцев, установленную на высокогорном катке "Медеу". Судя по реакции жителей, настоящий цвет барельефа их удивил, сообщает Zakon.kz.

Соответствующими роликами сегодня, 2 сентября 2026 года, поделились отдыхающие.

"Дорогие алматинцы, а вы знали, какого настоящего цвета конькобежцы на "Медеу"? Смотрите, их чистят. Они, оказывается, не черные, а ярко-золотистого металлического цвета. Офигеть!" – поделился впечатлениями один из авторов видео, казахстанский триатлонист Даулет Курманбаев.

На видео отреагировали и другие жители южной столицы:

"40 лет думала, что они черные".

"Понятие медный у меня поменялось".

"Я думал, они черные изначально были".

"Интересно, есть люди, которые видели их изначальный цвет?"

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24 августа 2026 года алматинцам сообщили хорошие новости о парковке на "Медеу".