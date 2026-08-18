Днем накроют Алматы, ночью – Атырау: синоптики обратились к жителям
Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".
"18 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и ночью – в Атырау", – следует из предупреждение.
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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Ранее синоптики предупредили, что сильная жара в Казахстане спадет и почти по всей стране пройдут дожди. В связи с надвигающейся непогодой в 15 областях РК на 18 августа 2026 года объявлено штормовое предупреждение.