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Общество

Днем накроют Алматы, ночью – Атырау: синоптики обратились к жителям

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 09:14 Фото: unsplash
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) во вторник накроют Алматы и Атырау. В связи с этим горожан призвали сократить время пребывания на улице, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"18 августа 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы и ночью – в Атырау", – следует из предупреждение.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 09:14
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Ранее синоптики предупредили, что сильная жара в Казахстане спадет и почти по всей стране пройдут дожди. В связи с надвигающейся непогодой в 15 областях РК на 18 августа 2026 года объявлено штормовое предупреждение.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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