"Казгидромет" предупредил жителей Астаны и еще трех городов

Жителей четырех крупных городов Казахстана сегодня призвали сократить время пребывания на улице. Причина – неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"2 сентября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Уральске, Актобе, ночью – в Атырау, днем – в Астане", – следует из предупреждения.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме Заморозки до -3°С, снег и туман: синоптики объявили штормовое предупреждение в Казахстане

1 сентября 2026 года о неблагоприятных метеоусловиях предупредили жителей Уральска, Атырау и Актобе.