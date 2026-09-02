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Общество

Ночное похолодание до -5°С и дожди с грозами надвигаются на Казахстан

заморозки, растение, погода, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2026 17:46 Фото: pixabay
Синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 3 сентября 2026 года. В нем говорится, что казахстанцев ждут ночное похолодание до -5°С, дожди, грозы, сильный ветер с пыльной бурей и туман, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, заморозки ожидаются ночью:

  • до -1-5°С – на юге Павлодарской, на востоке Карагандинской, на севере, востоке, в горных районах Восточно-Казахстанской, на западе, востоке области Абай,
  • до -1-2°С – на севере, востоке Северо-Казахстанской, на востоке Акмолинской области на поверхности почвы.
"С прохождением атмосферных фронтов на северо-западе, севере, юго-востоке Казахстана пройдут дожди, в дневные часы – грозы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Погода без осадков ожидается на западе, юге, востоке, в центре страны под влиянием отрога антициклона.

"По республике прогнозируется усиление ветра, на юге страны – с пыльной бурей. На севере, востоке, юго-востоке, в центре РК ночью и утром – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в ряде регионов прогнозируется пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – на северо-западе Западно-Казахстанской, на северо-востоке Актюбинской, на северо-западе Костанайской, в центре Мангистауской, Карагандинской областей, на севере области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях в области Улытау, на западе, севере Мангистауской, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, на западе, востоке, в центре Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу.

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Также в "Казгидромете" предоставили консультативный прогноз погоды на сентябрь 2026 года. Из него следует, что в Казахстане ожидаются дожди с переходом в снег, похолодание до -6°С, а также 35-градусная жара.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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