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Общество

"40 лет думала, что они черные": в акимате Алматы назвали причину реставрации конькобежцев на "Медеу"

Алматы, Медеу, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:39 Фото: Instagram/daulet_triathlet
На высокогорном катке "Медеу" восстанавливают один из самых узнаваемых элементов комплекса – барельеф с изображением двух конькобежцев. Об этом рассказали в пресс-службе акимата Алматы и назвали причину, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что накануне, 2 сентября 2026 года, отдыхающие поделились роликами, в которых показали процесс реставрации легендарных конькобежцев. Судя по реакции алматинцев, настоящий цвет барельефа их сильно удивил. Одна из жительниц заявила: "40 лет думала, что они черные".

Сегодня, 3 сентября, власти мегаполиса напомнили, что барельеф появился в 1972 году вместе с крупногабаритным электрическим табло на трибунах.

По замыслу главного архитектора проекта В. З. Кацева, табло стало частью общей архитектурно-художественной композиции. Его заднюю панель украсил барельеф из цветного металла, созданный художниками Я. Нимецем и В. Константиновым.

"В последующие годы металлическую поверхность покрыли краской. Теперь специалисты возвращают работе ее исторический облик", – объяснили в пресс-службе акимата Алматы.

Жителей и гостей южной столицы заверили, что реставрация проводится в соответствии с научно-проектной документацией, согласованной с Комитетом культуры Министерства культуры и информации РК.

"При этом сохраняются первоначальные форма, художественное решение и материал".Пресс-служба акимата Алматы

24 августа 2026 года алматинцам сообщили хорошие новости о парковке на "Медеу".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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