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Общество

"Койшубаева 500 000 тенге": странный пост в Instagram обошелся казахстанцу в круглую сумму

Социальные сети, инстаграм, instagram, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 23:18 Фото: unsplash
Жительница Караганды отсудила денежную компенсацию у пользователя Instagram, который без ее согласия опубликовал личный снимок с неоднозначной подписью. Суд встал на сторону женщины и признал публикацию чужого фото грубым нарушением закона, сообщает Zakon.kz.

Конфликт разгорелся после того, как карагандинка случайно наткнулась в Instagram на пост со своим снимком и подписью "Койшубаева 500 000 тенге". Никакого разрешения на использование личного кадра она не давала.

Пострадавшая сначала пыталась решить вопрос мирно.

"Поскольку фотография была размещена без согласия истца, она направила ответчику досудебную претензию с требованием удалить публикацию и компенсировать причиненный моральный вред в размере 250 000 тенге. Впоследствии К. обратилась в суд с указанным выше иском", – говорится в сообщении суда.

Ответчик требования не признал и заявил, что стер скандальный пост спустя месяц после получения претензии. Однако это не освободило его от ответственности.

Рассматривая дело, суд сослался на статью 145 Гражданского кодекса РК, которая защищает право гражданина на собственное изображение.

Закон разрешает использовать чужие фото без спроса лишь в исключительных случаях – например, если человек запечатлен на публичном мероприятии или кадр связан с его служебной деятельностью. В данном случае никаких правовых оснований для публикации не было.

В итоге суд частично удовлетворил иск: запретил ответчику впредь использовать снимки карагандинки и обязывал выплатить ей 100 тысяч тенге морального вреда, а также покрыть судебные расходы.

Апелляционная коллегия Карагандинского областного суда рассмотрела жалобу ответчика, но оставила решение первой инстанции в силе.

А в Актобе вынесли приговор местному жителю, жертвами которого стали 29 потенциальных арендаторов квартир. Мужчина публиковал на популярном сервисе фейковые объявления о сдаче жилья, брал с граждан предоплату и исчезал.

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Канат Болысбек
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