Актюбинец "озолотился" на фейковых объявлениях, сдав несуществующие квартиры людям

В Актобе вынесли приговор местному жителю, жертвами которого стали 29 потенциальных арендаторов квартир. Мужчина публиковал на популярном сервисе фейковые объявления о сдаче жилья, брал с граждан предоплату и исчезал, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 сентября 2026 года издание "Ак Жайык", мужчина размещал в объявлении фейковые данные о сдаче квартиры, не имея никакой возможности предоставить жилье.

Потенциальные арендаторы связывались с ним и переводили предоплату. Получив деньги, злоумышленник тратил их на личные нужды, так и не предоставив заветные ключи.

Жертвами аферы стали 29 человек. Общая сумма ущерба составила 1 млн 136 тыс. тенге.

"В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Его вина также была полностью доказана показаниями потерпевших, свидетелей и банковскими квитанциями о переводах", – говорится в сообщении.

Суд признал подсудимого виновным по статье 190, часть 3, пункт 4 УК РК ("Мошенничество, совершенное неоднократно") и изначально приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Однако позже судебная коллегия Актюбинского областного суда применила в отношении осужденного Закон об амнистии, сократив назначенный срок на 2 года и 3 месяца.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что лжеброкеры обещали пожилому казахстанцу большие доходы и оставили его без 2,5 млн тенге.