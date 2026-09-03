"Сняли с рейса из-за слова": что произошло на борту FlyArystan и почему наказали пожилого пассажира
Соответствующим видео поделилась блогер Айгерим Сулейменова. По ее словам, дедушка сказал стюардессе слово, которое нельзя говорить на борту самолета, – бомба.
"3 сентября 2026 года на рейсе FS7177 по маршруту Алматы – Актау в соответствии с установленными процедурами авиационной безопасности были проведены надлежащие мероприятия с участием соответствующих органов и служб в связи с высказыванием пассажира. Безопасность пассажиров и экипажа является безусловным приоритетом FlyArystan. Любые высказывания или действия, которые могут быть восприняты как потенциальная угроза безопасности, требуют обязательного реагирования независимо от намерений пассажира. Это относится и к неосторожным высказываниям или шуткам на борту воздушного судна", – сообщили в пресс-службе FlyArystan.
В зависимости от обстоятельств, как заявили в авиакомпании, "такие ситуации могут потребовать проведения дополнительных проверок, включая высадку пассажиров из воздушного судна, что, в свою очередь, может привести к задержке рейса и нарушению расписания".
"Призываем пассажиров соблюдать требования авиационной безопасности и ответственно относиться к своим словам и действиям на протяжении всего путешествия. Напоминаем, что за заведомо ложные сообщения об угрозах безопасности законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность".Пресс-служба FlyArystan
В свою очередь в пресс-службе ДП на транспорте сообщили следующее:
"3 сентября текущего года сотрудники Управления полиции на транспорте в международном аэропорту Алматы по акту авиакомпании FlyArystan сняли пассажира с рейса сообщением Алматы – Актау после шутливого высказывания на казахском языке: "мына сөмкеде қорғасын ба бомба ма" (в переводе: "в этой сумке свинец или бомба"). Транспортные полицейские совместно с сотрудниками авиационной безопасности оперативно провели проверку".
Отмечается, что запрещенных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было, эвакуация не проводилась, а аэропорт продолжил работу в штатном режиме.
"Правонарушитель привлечен к ответственности за мелкое хулиганство. Материал будет направлен в суд для принятия соответствующего решения".Пресс-служба ДП на транспорте
Также стражи порядка призвали "граждан осознавать серьезность подобных высказываний и воздерживаться от "шуток", способных повлечь за собой уголовную ответственность, а также негативные последствия как для самого правонарушителя, так и для окружающих".
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28 августа 2026 года в Международном аэропорту Алматы загорелся самолет FlyArystan. Это произошло в ходе плановых технических работ на воздушном судне. Отмечалось, что пассажиров и членов экипажа на борту не было. При этом один из сотрудников Группы Air Astana получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен из больницы.