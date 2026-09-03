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Общество

Казахстанка забрала миллионы за смерть сына и оставила его семью без гроша

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 19:56 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Актобе надзорный орган встал на защиту семьи погибшего на производстве рабочего. Прокуратура города добилась возврата 25 млн тенге, которые предназначались его овдовевшей супруге с инвалидностью и троим несовершеннолетним детям, но были присвоены родственницей, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 сентября 2026 года рассказали в прокуратуре региона. По их данным, трагедия в семье произошла еще в 2021 году, когда глава семейства погиб в результате несчастного случая на производстве.

Работодатель выплатил 25 млн тенге в качестве компенсации за причиненный вред. Однако всю сумму получила бабушка детей, после чего потратила миллионы на собственные нужды.

Оставившую без денег мать с инвалидностью и троих детей поддержали прокуроры, которые обратились с иском в суд для защиты их имущественных прав.

"Решением Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Актюбинской области иск удовлетворен, с ответчика взыскано 25 млн тенге. Решение суда вступило в законную силу", – сообщили в прокуратуре города Актобе.

Ранее сообщалось, что спасатель погиб в пожарной части на востоке Казахстана.

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Канат Болысбек
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