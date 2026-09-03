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Общество

"Как будто в другом мире": иностранные туристы восхитились природой Казахстана

Урочище Бозжыра, плато Устюрт, Устюртское плато, Мангистау, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 02:24 Фото: pexels
Туристы из Германии и Гонконга побывали в Мангистау и были поражены красотой. Они поделились впечатлениями от посещения природных ландшафтов региона и Голубой лагуны, сообщает Zakon.kz.

3 сентября 2026 года Департамент экологии Мангистауской области опубликовал в Instagram видео с иностранными туристами, которые отправились в отпуск в Казахстан.

Феликс приехал из Германии. Он рассказал, что увидел в интернете красоту нашей природы и специально выбрал Мангистау в качестве маршрута.

"Мангистау выглядит невероятно и ни на что не похоже. Я чувствую, как будто в другом мире. Можно почувствовать силу природы, которая сформировала этот регион. Я бы хотел, чтобы больше туристов из Германии приезжали сюда", – поделился Феликс.

Природные достопримечательности Мангистау вызвали интерес и у путешественников из Гонконга. В соцсети опубликовали отзыв туристки по имени Рэйчел о поездке в Голубую лагуну региона.

"Мне здесь нравится, потому что вы можете наслаждаться морем, когда здесь никого нет. К тому же здесь хорошая подготовка и программа. Вы могли это заметить по палаткам. Можно переодеваться, спать, удобно", – рассказала Рэйчел.

Ночевка пары в палатке обернулась трагедией из-за желания сэкономить на отеле. Медведь напал на их палатку, разорвал ткань, вытащил девушку и унес ее в лес.

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Камила Салкымбаева
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