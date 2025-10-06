"Не хуже Мальдив и Сейшел": бывалый путешественник влюбился в природу Казахстана

Юрист из Владивостока Павел Солеваров, побывавший в 45 странах, на этот раз посетил Казахстан. Предприниматель был настолько очарован местной природой, что поделился невероятными впечатлениями, сообщает Zakon.kz.

Солеваров уточнил, что в каждой из тех 45 стран, в которых он уже побывал, есть потрясающие места, которые надо обязательно увидеть. И речь, по его словам, идет не о памятниках и небоскребах, а "о тех местах, которые созданы природой в ее первозданном виде. Есть в этом какая-то особая, неповторимая магия".

Так, блогер отправился по одному из самых известных туристических направлений в Алматинской области и разместил серию фотографий.

"На этих кадрах потрясающе красивые казахстанские озера, и поверьте мне, бывалому путешественнику, при виде их захватывает дух не меньше, чем при виде моря на Мальдивах и Сейшелах!" Павел Солеваров

Далее он детально расписал свои эмоции и привел несколько интересных сравнений.

Первое озеро – Каинды, посреди которого прямо из воды растут какие-то фантастические деревья, и все это напоминает кадры из фильма "Аватар", и, кажется, вот-вот, на них сядут сказочные разноцветные эльфы. Оно образовалось в результате мощного землетрясения в 1911 году и находится в горах на вершине 1670 метров.

Второе озеро – Кольсайское, не такое живописное, как Каинды, но невероятно большое! Находится на высоте 2850 метров, и вы не представляете, какой это кайф – кататься на нем на лодочках и катамаранах, когда кажется, что вокруг тебя никого, только величественные грозные горы Тянь-Шаня, касающиеся облаков.

Вдобавок по пути на озера путешественники нарвали вкуснейших яблок.

"Казахстан, ты не перестаешь меня удивлять и влюблять в себя!" Павел Солеваров

Казахстанцы, просмотревшие эту публикацию, заявили, что очень рады видеть такие отзывы, добавив:

"У нас действительно очень много красивых мест, от которых захватывает дух! И мы очень гостеприимная страна, мы всегда рады гостям!"

Как красиво. Добавляю в список мест, которые нужно посетить.

Спасибо вам за добрые слова о нашем чудесном Казахстане! Приезжайте в Астану, наш город вам тоже очень понравится!

Природа – нет слов.

Красота мест завораживает.

Как же сказочно красиво, а сколько таких мест? И каждое по-своему прекрасно, вспоминается фильм "Кубанские казаки". Какие у нас степи, поля, тянет к ним, ничто так не радует, хочется объять необъятное, новые места притягивают, завораживают, так было, есть и будет.

Спасибо большое за прекрасные впечатления о наших красивых местах. Я сама часто улетаю за границу, но всегда очень скучаю по Алматы, – отмечают другие пользователи.

Материал по теме Интерес к Казахстану резко вырос со стороны иностранных туристов

Немного ранее мы рассказывали о другом путешественнике, которого очаровал Казахстан. Тогда речь шла о британском блогере, объехавшем 116 стран. Про него можно прочитать по этой ссылке.