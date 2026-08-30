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Туризм

Ночевка пары в палатке обернулась трагедией из-за желания сэкономить на отеле

Медведь, лес, животное, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2026 07:17 Фото: pexels
В российском Новосибирске прошла церемония прощания с 29-летней Снежаной Королёвой, девушкой, трагически погибшей во время отпуска в Республике Алтай, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, трагедия произошла около часа ночи 19 августа на турбазе Алтая, куда Снежана отправилась вместе с женихом. Медведь напал на их палатку, разорвал ткань, вытащил девушку и унес ее в лес. Мужчина не пострадал.

Семья погибшей считает, что спутник даже не пытался помочь невесте, а просто сбежал.

"На нем ни одной царапины. Он сказал, что якобы побежал и тем самым отвлек хищника, потом стал звать на помощь. Вот и все. Она кричала, а он на помощь звал, не мог никого дозваться. Потом вызвали егерей, но уже было поздно. И никакой охраны там не было. Ну если такая опасная ситуация, почему нет охранников? Они хотя бы ружьем могли бы отпугнуть зверье! И егери никакие приехали. Побегали от него, а потом он и сам убежал…", – рассказала мать погибшей.

Вероятно, трагедии можно было избежать, если бы пара не стала экономить на жилье. Об этом рассказал отец погибшей.

"Я спросил дочку, почему они не снимают домик. Она объяснила, что она просила, но ее жених был против: мол, останутся в палатке и сэкономят деньги, – сказал Антон, отец Снежаны.

После гибели Королёвой в Республике Алтай охотники застрелили 12 медведей, один из них оказался тем самым хищником. Для защиты местных жителей ввели комендантский час – людям запрещено покидать дома и находиться в лесополосе с 20:00 до 10:00 без крайней необходимости.

Ранее мы писали о том, что медведь набросился на 58-летнего мужчину на востоке Казахстана: что произошло.

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Аксинья Титова
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