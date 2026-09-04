Налоговики обратились к казахстанским студентам за рубежом: кому грозят штрафы и проверка счетов

Налоговики обратились к казахстанским студентам, которые учатся в зарубежных университетах, и к их семьям, сообщает Zakon.kz.

Поводом для заявления стало всеобщее декларирование – у некоторых студентов может возникнуть такая необходимость.

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 4 сентября 2026 года заявили, что всеобщее декларирование – это не "налог на учебу", а прозрачность активов и доходов.

"Большинству студентов декларацию сдавать не нужно. Но есть четкие случаи, когда обязанность возникает – и их важно знать", – отметили в ДГД.

Срок представления деклараций за 2025 год – не позднее 15 сентября 2026 года. Уплата ИПН (если налог исчислен) – не позднее 25 сентября 2026 года.

1. Кто такие "студенты, обучающиеся за рубежом" для налоговых целей

Речь идет о гражданах Казахстана, которые по очной (или приравненной) форме получают высшее или послевузовское образование в иностранном вузе: бакалавриат, магистратура, докторантура, а также программы академической мобильности и межправительственные гранты (включая "Болашак" и гранты принимающих государств).

Важный нюанс резидентства. Гражданин Казахстана, находящийся за пределами страны именно с целью обучения, для целей Налогового кодекса, как правило, сохраняет статус налогового резидента РК на период учебы. Это означает: доходы и активы могут попадать в казахстанское налоговое поле даже если студент физически живет в другой стране.

2. Главное правило 2025-2026: статус студента сам по себе декларацию не требует

С 1 января 2025 года четвертый этап всеобщего декларирования для "всех остальных" граждан отменен. Пенсионеры, работники частных компаний, домохозяйки и студенты освобождены от обязательной подачи декларации – если нет специальных оснований.

Обязанность появляется только при наличии конкретных фактов, перечисленных ниже.

Когда студент-зарубежник ОБЯЗАН сдать декларацию

Основание А. Деньги на счетах в иностранных банках

Если по состоянию на 31 декабря 2025 года совокупный остаток денег на банковских счетах в иностранных банках (за пределами РК) превысил 1 000 МРП, декларация обязательна.

1 000 МРП на 31.12.2025 = 3 932 000 тенге (МРП 2025 года – 3 932 тенге).

"Считается сумма по всем зарубежным счетам вместе, а не по каждому отдельно. Стипендиальный счет в банке страны обучения, карта иностранного банка "для жизни в кампусе", накопительный счет – все это входит в расчет. Именно этот порог чаще всего "включает" обязанность у студентов: стипендия и грант обычно зачисляются на иностранный счет. Если к концу года на счетах накопилось больше ~3,93 млн тенге – форма 270.00 нужна", – сообщили в ДГД.

Основание Б. Имущество за рубежом, подлежащее регистрации

Нужно задекларировать, если у студента (или на его имя) есть активы за пределами РК, права на которые регистрируются в иностранных органах: квартира или комната, дом, земельный участок, автомобиль, мотоцикл, катер, доля в иностранной компании, ценные бумаги иностранных эмитентов, брокерский счет, инвестиционное золото, объекты интеллектуальной собственности, цифровые активы.

Основание В. Крупные сделки

Если в течение 2025 года приобретено имущество на сумму свыше 20 000 МРП (78 640 000 тенге по МРП 2025 года), источник средств отражается в декларации.

Основание Г. Иные специальные категории

Декларацию также сдают студенты, которые одновременно являются: кандидатами на выборные должности или их супругами; лицами, на которых распространяются антикоррупционные ограничения; крупными участниками банков / страховых / рынка ценных бумаг; лицами частной практики; владельцами цифровых активов.

Стипендии и гранты иностранного вуза: что изменилось

До 2026 года иностранные стипендии и гранты формально входили в годовой доход физического лица и не относились к льготным выплатам казахстанских вузов и программы "Болашак". Такие суммы отражаются в форме 270.00, ИПН – 10%, с зачетом налога, уже уплаченного за рубежом по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения.

С 1 января 2026 года вступил в силу новый Налоговый кодекс РК (№ 214-VIII от 18 июля 2025 года). В нем прямо предусмотрено уменьшение (фактически – освобождение) дохода в виде стипендий и грантов, выплачиваемых лицам, обучающимся в организациях образования за пределами Республики Казахстан.

Практический вывод. Стипендии 2026 года и далее – в льготном режиме. Декларация сентября 2026 года касается отчетного 2025 года. Если единственный "иностранный" факт – стипендия, а порог по счетам и имущество за рубежом отсутствуют, обязанность сдавать форму у обычного студента, как правило, не возникает. Если порог по счетам превышен или есть зарегистрированное имущество – декларация нужна независимо от льготы по стипендии.

Какие формы подаются

Форма 250.00 – декларация об активах и обязательствах ("входная"). Подается один раз при возникновении обязанности отразить накопленные зарубежные активы.

Форма 270.00 – декларация о доходах и имуществе ("ежегодная"). Отражает доходы за календарный год, зарубежные счета свыше порога, приобретения, цифровые активы.

Если в одном году возникла обязанность по обеим формам из-за зарубежного имущества, на практике представляется форма 250.00. Добровольная подача любой из форм не запрещена.

Как сдать декларацию, находясь за границей

Личного визита в Казахстан не требуется. Студент может подать отчетность онлайн 24/7:

Кабинет налогоплательщика – cabinet.salyk.kz

Портал электронного правительства – egov.kz

Мобильные приложения: e-Salyq Azamat, eGov mobile, Halyk, bcc.kz, Kaspi.kz

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) для ряда сервисов не обязательна – доступна авторизация через SMS / биометрию / банковские приложения. Рекомендуется заранее обновить ЭЦП в ЦОН или через eGov, если ключ истекает в период учебы.

К декларации при необходимости прикладываются: выписка иностранного банка на 31 декабря (с переводом), договор аренды/купли недвижимости, свидетельство о регистрации транспорта, справка вуза о стипендии, документы об уплате налога за рубежом (для зачета).

Что будет, если не сдать вовремя

Непредставление декларации в установленный срок влечет административную ответственность по Кодексу РК об административных правонарушениях. Первичное нарушение – предупреждение или штраф, повторное в течение года – увеличенный штраф (ориентир: 15 и 30 МРП). Сокрытие зарубежных счетов и имущества может повлечь доначисление налога, пеню и более серьезные последствия при выявлении в рамках международного обмена налоговой информацией (CRS / соглашения об обмене).

"Казахстан получает сведения о счетах резидентов в иностранных банках. "Невидимый" иностранный счет – иллюзия", – заявили в ДГД.

Чек-лист студента, который учится за рубежом

Проверьте остаток на всех иностранных счетах на 31.12.2025. Больше 3 932 000 тенге? Готовьте форму 270.00. Есть квартира, машина, доля в компании за границей на ваше имя? Декларация обязательна. Получали только стипендию, счетов "под порогом", имущества нет – скорее всего, сдавать не нужно. Сохраните банковские выписки и справку вуза – они пригодятся и для декларации, и для ОСМС. Зарегистрируйтесь в услуге eGov "Регистрация студентов, обучающихся за рубежом" – это не налог, но нужно для статуса ОСМС и ряда госуслуг. Подайте декларацию до 15 сентября 2026 года, не оставляйте на последний день – нагрузка на системы растет.

Общую информацию о том, кому и что обязательно задекларировать за 2025 год до 15 сентября 2026 года по форме 270.00, читайте здесь.