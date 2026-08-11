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Финансы

Кому и что обязательно задекларировать за 2025 год до 15 сентября 2026 года: шпаргалка по форме 270.00

коллаж про декларацию имущества, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 11:38 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по городу Алматы 11 августа 2026 года рассказали, кому и что обязательно декларировать за 2025 год до 15 сентября, сообщает Zakon.kz.

Налогоплательщиков призвали вовремя отчитаться о доходах и имуществе по форме 270.00 за 2025 отчетный год.

Особое внимание уполномоченный орган обратил на учет зарубежных активов, цифровых валют и крупных финансово-имущественных сделок, совершенных в 2025 году.

В чем разница между формами 250.00 и 270.00?

  • Форма 250.00 (декларация об активах и обязательствах) – подается один раз при вхождении в систему декларирования для фиксации стартового имущества гражданами Казахстана – физическими лицами-резидентами, а также кандидатами на государственную службу и приравненными к ней, кандидатами в депутаты.
  • Форма 270.00 (декларация о доходах и имуществе) – сдается ежегодно. В ней отражаются доходы за прошедший 2025 год, покупка новых активов и движение по иностранным счетам за отчетный период.

При этом ранее задекларированное имущество (например, купленная квартира за рубежом) повторно в форме 270.00 не указывается, если по нему в 2025 году не было новых сделок.

Что обязательно декларировать в форме 270.00

Ежегодная декларация подается при наличии следующих объектов и оснований за 2025 отчетный год:

  • Зарубежная недвижимость и активы: приобретенные или имеющиеся в 2025 году заграничные квартиры, дома, земельные участки, транспортные средства, ценные бумаги иностранных эмитентов и доли в зарубежных компаниях.
  • Крупные покупки за 2025 год (> 20 000 МРП): если совокупная стоимость всех приобретенных за прошедший год объектов (недвижимость, автомобили, ценные бумаги, доли в уставном капитале/ДДУ, инвестиционное золото) в РК или за рубежом превысила этот порог.
  • Деньги в иностранных банках: суммарный остаток на всех зарубежных счетах по состоянию на 31 декабря 2025 года, превышающий 1 000 МРП.
  • Цифровые активы: факт владения криптовалютой или токенами по состоянию на 31 декабря 2025 года – независимо от суммы.
  • Самостоятельно облагаемые доходы: полученные в 2025 году доходы от сдачи имущества в аренду, продажи имущества, иностранные доходы и так далее (кроме предпринимательских).

Важно: квартиры, дома и автомобили, зарегистрированные на территории Казахстана, в форму 270.00 включать не требуется – эти сведения поступают в Департамент государственных доходов из государственных баз данных автоматически.

Где и как подать декларацию?

Декларация по форме 270.00 подается онлайн через следующие сервисы:

  • Веб-порталы: кабинет налогоплательщика (cabinet.kgd.gov.kz), портал eGov.kz;
  • Мобильные приложения: "e-Salyq Azamat", "eGov mobile";
  • Мобильный банкинг: Kaspi.kz и приложения других банков второго уровня (в разделах госуслуг).

Также подать декларацию на бумажном носителе можно лично в Управлении государственных доходов по месту жительства или отправив ее почтой заказным письмом.

Сроки и ответственность

Если форма 270.00 за 2025 год подается до 15 сентября 2026 года, то уплата исчисленного индивидуального подоходного налога (ИПН) производится до 25 сентября 2026 года.

За нарушение правил декларирования предусмотрена административная ответственность (ст. 272, 275 КоАП РК):

Несвоевременная сдача декларации (впервые): предупреждение.

  • Повторное нарушение в течение года: штраф 15 МРП.
  • Представление неполных или недостоверных сведений (впервые): предупреждение.
  • Повторное представление недостоверных сведений: штраф 3 МРП.
  • Сокрытие зарубежных активов и доходов: штраф до 100 МРП.

Короткие примечания для налогоплательщика:

  • Недвижимость и авто в Казахстане: в форме 270.00 не указываем (данные у ДГД уже есть).
  • Иностранная недвижимость/зарубежный счет> 1000 МРП/криптовалюта: декларируем обязательно.
  • Совокупные покупки за 2025 год> 20 000 МРП: декларируем обязательно.

3 августа 2026 года полиция распространила обращение к владельцам автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Срок временной регистрации таких транспортных средств подходит к завершению.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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