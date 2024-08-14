К казахстанским студентам обратились из Минтранспорта

В Министерстве транспорта Казахстана сегодня, 14 августа 2024 года, заявили, что дополнительные поезда запустят для студентов в преддверии учебного года, сообщает Zakon.kz.

Данная работа проводится совместно с АО "Пассажирские перевозки".

"Учитывая повышенный спрос в преддверии начала учебного года от студентов Западного региона Комитетом железнодорожного и водного транспорта МТ РК принято решение о запуске дополнительных маршрутов из Актау и Атырау до Алматы. В связи с тем, что в летний период новые вагоны с кондиционерами задействованы в различных направлениях по территории страны, вышеперечисленные вагоны – без системы кондиционирования. Комитет железнодорожного и водного транспорта заранее приносит студентам извинения за неудобства". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Точечно по маршрутам:

В направлении Актау – Алматы дополнительно будут курсировать восемь пассажирских вагонов на 360 пассажиромест с прибытием в Алматы 23 августа.

В направлении Атырау – Алматы железнодорожники добавят дополнительные три вагона на четыре даты (16, 18, 20, 22 августа). Это 540 мест.

Студенты могут приобрести ж/д билеты на вокзалах Актау и Атырау.

При увеличении заявок от студентов Минтранспорта готово рассмотреть их и поставить дополнительные вагоны.

12 июня 2024 года министр транспорта Марат Карабаев ответил, планируется ли повышение стоимости билетов на поезда из-за финансового положения "Казахстан темир жолы" (КТЖ).