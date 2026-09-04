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Общество

Астанчанин на Porsche разогнался почти до 200 км/час и уехал за решетку

превышение скорости в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 10:54 Фото: ДП Астаны
В Астане задержали любителя высокой скорости – за ним числится более десятка таких нарушений, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) столицы, инцидент произошел ночью на проспекте Туран. 32-летний водитель Porsche двигался со скоростью 197 км/ч, превышая установленный скоростной режим.

"Подобное поведение на дороге представляет непосредственную опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения. При проверке установлено, что мужчина систематически нарушал правила дорожного движения (ПДД). Только с начала текущего года в отношении него зафиксировано свыше 30 нарушений, в том числе 14 фактов превышения установленной скорости движения", – сообщили в ДП.

Несмотря на неоднократное привлечение к ответственности, водитель продолжал нарушать. В итоге он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток.

В Алматы под арест отправили любителя погонять – автоблогера. Но не за превышение скорости, а за маты в соцсетях.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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