Астанчанин на Porsche разогнался почти до 200 км/час и уехал за решетку

В Астане задержали любителя высокой скорости – за ним числится более десятка таких нарушений, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) столицы, инцидент произошел ночью на проспекте Туран. 32-летний водитель Porsche двигался со скоростью 197 км/ч, превышая установленный скоростной режим.

"Подобное поведение на дороге представляет непосредственную опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения. При проверке установлено, что мужчина систематически нарушал правила дорожного движения (ПДД). Только с начала текущего года в отношении него зафиксировано свыше 30 нарушений, в том числе 14 фактов превышения установленной скорости движения", – сообщили в ДП.

Несмотря на неоднократное привлечение к ответственности, водитель продолжал нарушать. В итоге он привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда ему назначено административное взыскание в виде ареста сроком на 10 суток.

В Алматы под арест отправили любителя погонять – автоблогера. Но не за превышение скорости, а за маты в соцсетях.