Автоблогера в Алматы отправили за решетку, но не за гонки на дорогах

Одной штраф, второму арест – полиция Алматы отреагировала на матерящихся в социальных сетях людей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) города, факты выявили при мониторинге соцсетей.

"В первом случае внимание полиции привлек видеоролик с участием автоблогера Азамата Каримова. На кадрах – автомобильные гонки. Но внимание полицейских привлекли не гонки. Автор видео регулярно использовал в публикациях нецензурную лексику. В отношении него составлен административный материал по факту мелкого хулиганства. Решением суда он подвергнут административному аресту сроком на пять суток", – сообщили в ДП.

Второй случай также связан с публикацией в социальных сетях.

"На странице пользователя было размещено видео с использованием нецензурной брани. В ходе проверки полиция установила автора – Гүлназ Қыпшақбай. В отношении девушки также был составлен административный материал. Суд признал Гүлназ Қыпшақбай виновной в совершении мелкого хулиганства и назначил ей штраф в размере 20 МРП", – рассказали в полиции.

Там отмечают, что публичное пространство не освобождает от ответственности. Полиция продолжит мониторить социальные сети.

Другое видео в соцсетях было связано с опасным развлечением детей в Алматы – прыжки с моста. На это тоже отреагировали в полиции.