Двое казахстанцев разбогатели на миллиард на черных кредитах и лишились свободы

Двое жителей Костаная решили зарабатывать на незаконной выдаче займов, нажились на миллиард тенге и лишились свободы, сообщает Zakon.kz.

Их судили за незаконную микрофинансовую деятельность без обязательной лицензии, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, а также за легализацию (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем.

В Костанайском областном суде 4 сентября 2026 года раскрыли детали дела.

Подсудимые с января 2024 года по декабрь 2025 года незаконно предоставляли микрозаймы населению под залог имущества, под видом комиссионной торговли, с использованием мнимых сделок и фиктивного документооборота.

"За указанный период подсудимые оказали услуги по хранению и реализации ювелирных изделий более 1600 клиентам, в результате чего был получен незаконный доход на сумму более 579 млн тенге", – сообщили в суде.

Кроме того, один из подсудимых разместил незаконно полученные деньги на депозитах и получил доход в 534 000 тенге.

В суде подсудимые вину признали частично.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность, чистосердечное раскаяние в содеянном, частичное признание вины. Кроме того, у одного – наличие на иждивении ребенка с инвалидностью, у другого – наличие малолетнего ребенка. Отягчающим обстоятельством по делу признано совершение преступлений группой лиц по предварительном сговору.

Суд назначил первому подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев, второму – 2 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

Другого жителя Костаная осудили за похожее преступление. Не имея лицензии, он организовал выдачу займов под залог имущества, под 120%. Житель севера страны разбогател на 774 млн тенге по аналогичному принципу и тоже сел.