#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
455.86
528.84
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
455.86
528.84
5.25
Общество

Тысячи казахстанцев могут лишиться водительских прав: Минздрав сделал заявление

Водительское удостоверение, водительские права, автоцон, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 13:14 Фото: Zakon.kz
В Казахстане Министерством здравоохранения (МЗ) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) проводится работа по выявлению медицинских противопоказаний у водителей для безопасного управления транспортом. В связи с этим Минздрав обратился к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 4 сентября 2026 года, казахстанцам напомнили о противопоказаниях для безопасного управления транспортом.

"На сегодня выявлено свыше 21 тыс. водителей, имевших сведения о медицинских противопоказаниях к управлению транспортом. При этом 2 246 человек сняты с диспансерного учета по различным основаниям. В отношении более 13 тыс. человек территориальные департаменты полиции направили исковые заявления в суд. По вступившим в законную силу судебным решениям прекращено действие 7,4 тыс. водительских удостоверений".Пресс-служба МЗ РК

В Минздраве подчеркнули, что ограничение возможно только при наличии установленных медицинских противопоказаний, если состояние здоровья человека может повлиять на безопасность управления автомобилем.

Окончательное решение о прекращении права управления принимает суд.

Отмечается, что перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом установлен приказом №853 МЗ РК.

"К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания и состояния, при которых человек по медицинским показаниям не может безопасно управлять транспортом. В их числе эпилепсия, слепота обоих глаз, отдельные тяжелые психические расстройства, а также определенные психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ".Пресс-служба МЗ РК

При этом, как заверили в Минздраве, речь идет не о любом диагнозе. Например, при отдельных нарушениях зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата предусмотрена возможность управления транспортом при соблюдении определенных медицинских требований или использовании специальных средств – очков и контактных линз, слухового аппарата, ручного управления и других средств адаптации.

"Если у водителя выявлены медицинские противопоказания и имеются предусмотренные законодательством основания, соответствующая информация передается в органы внутренних дел. Далее при наличии оснований полиция обращается в суд".Пресс-служба МЗ РК

Таким образом, как заявили в Минздраве, водительские права не прекращаются автоматически из-за наличия диагноза – окончательное решение принимается в установленном законом порядке.

Медицинские требования к водителям направлены прежде всего на снижение рисков на дорогах и защиту самих водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 13:14
Часть казахстанских водителей может лишиться прав: что изменится с 25 августа, разъяснили в МВД

Лето 2026 года в Казахстане стало временем многих изменений и дополнений в Правила дорожного движения (ПДД). Речь – о двух законах с поправками, один из которых вступил в силу 1 июля, а другой – 25 августа. Что это за новые правила, можете узнать здесь.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 13:14
МВД обратилось к водителям после слухов о новых правилах медосмотра

Также в МВД разъясняли о том, что нужно знать о медосмотре водителям старше 65 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Водитель, водители, машина, машины, автомобиль, автомобили, руль
18:31, 06 января 2026
МВД и Минздрав выявили казахстанцев, которым запрещено водить авто
Водительское удостоверение, водительские права, автоцон
17:42, 20 августа 2026
Абсолютные противопоказания: более тысячи алматинцев лишатся водительских прав
Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце
11:06, 15 июля 2026
"Может привести к летальному исходу": Минздрав сделал предупреждение для казахстанцев из-за жары
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Триатлон на Азиатских играх 2026 года
13:22, Сегодня
Стал известен состав сборной Казахстана по триатлону на Азиаду-2026
Дастан Сатпаев в составе &quot;Бёрнли&quot;
13:02, Сегодня
"Просто молодчина!": Тимур Журавель оценил игру Дастана Сатпаева в матче с "Мидлсбро"
Елена Рыбакина
12:42, Сегодня
"Устрашающе": Tennis Letter "пришёл в ужас" от приёма Рыбакиной против Манейро на US Open
Ернуп Сулеймен
12:23, Сегодня
Ернур Сулеймен выиграл "золото" турнира по казакша курес на Всемирных играх кочевников
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: