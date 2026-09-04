Тысячи казахстанцев могут лишиться водительских прав: Минздрав сделал заявление
Сегодня, 4 сентября 2026 года, казахстанцам напомнили о противопоказаниях для безопасного управления транспортом.
"На сегодня выявлено свыше 21 тыс. водителей, имевших сведения о медицинских противопоказаниях к управлению транспортом. При этом 2 246 человек сняты с диспансерного учета по различным основаниям. В отношении более 13 тыс. человек территориальные департаменты полиции направили исковые заявления в суд. По вступившим в законную силу судебным решениям прекращено действие 7,4 тыс. водительских удостоверений".Пресс-служба МЗ РК
В Минздраве подчеркнули, что ограничение возможно только при наличии установленных медицинских противопоказаний, если состояние здоровья человека может повлиять на безопасность управления автомобилем.
Окончательное решение о прекращении права управления принимает суд.
Отмечается, что перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом установлен приказом №853 МЗ РК.
"К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания и состояния, при которых человек по медицинским показаниям не может безопасно управлять транспортом. В их числе эпилепсия, слепота обоих глаз, отдельные тяжелые психические расстройства, а также определенные психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ".Пресс-служба МЗ РК
При этом, как заверили в Минздраве, речь идет не о любом диагнозе. Например, при отдельных нарушениях зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата предусмотрена возможность управления транспортом при соблюдении определенных медицинских требований или использовании специальных средств – очков и контактных линз, слухового аппарата, ручного управления и других средств адаптации.
"Если у водителя выявлены медицинские противопоказания и имеются предусмотренные законодательством основания, соответствующая информация передается в органы внутренних дел. Далее при наличии оснований полиция обращается в суд".Пресс-служба МЗ РК
Таким образом, как заявили в Минздраве, водительские права не прекращаются автоматически из-за наличия диагноза – окончательное решение принимается в установленном законом порядке.
Медицинские требования к водителям направлены прежде всего на снижение рисков на дорогах и защиту самих водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.
Материал по теме
Лето 2026 года в Казахстане стало временем многих изменений и дополнений в Правила дорожного движения (ПДД). Речь – о двух законах с поправками, один из которых вступил в силу 1 июля, а другой – 25 августа. Что это за новые правила, можете узнать здесь.
Материал по теме
Также в МВД разъясняли о том, что нужно знать о медосмотре водителям старше 65 лет.