Тысячи казахстанцев могут лишиться водительских прав: Минздрав сделал заявление

В Казахстане Министерством здравоохранения (МЗ) совместно с Министерством внутренних дел (МВД) проводится работа по выявлению медицинских противопоказаний у водителей для безопасного управления транспортом. В связи с этим Минздрав обратился к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 4 сентября 2026 года, казахстанцам напомнили о противопоказаниях для безопасного управления транспортом.

"На сегодня выявлено свыше 21 тыс. водителей, имевших сведения о медицинских противопоказаниях к управлению транспортом. При этом 2 246 человек сняты с диспансерного учета по различным основаниям. В отношении более 13 тыс. человек территориальные департаменты полиции направили исковые заявления в суд. По вступившим в законную силу судебным решениям прекращено действие 7,4 тыс. водительских удостоверений". Пресс-служба МЗ РК

В Минздраве подчеркнули, что ограничение возможно только при наличии установленных медицинских противопоказаний, если состояние здоровья человека может повлиять на безопасность управления автомобилем.

Окончательное решение о прекращении права управления принимает суд.

Отмечается, что перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортом установлен приказом №853 МЗ РК.

"К абсолютным противопоказаниям относятся заболевания и состояния, при которых человек по медицинским показаниям не может безопасно управлять транспортом. В их числе эпилепсия, слепота обоих глаз, отдельные тяжелые психические расстройства, а также определенные психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ". Пресс-служба МЗ РК

При этом, как заверили в Минздраве, речь идет не о любом диагнозе. Например, при отдельных нарушениях зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата предусмотрена возможность управления транспортом при соблюдении определенных медицинских требований или использовании специальных средств – очков и контактных линз, слухового аппарата, ручного управления и других средств адаптации.

"Если у водителя выявлены медицинские противопоказания и имеются предусмотренные законодательством основания, соответствующая информация передается в органы внутренних дел. Далее при наличии оснований полиция обращается в суд". Пресс-служба МЗ РК

Таким образом, как заявили в Минздраве, водительские права не прекращаются автоматически из-за наличия диагноза – окончательное решение принимается в установленном законом порядке.

Медицинские требования к водителям направлены прежде всего на снижение рисков на дорогах и защиту самих водителей, пассажиров и других участников дорожного движения.

Материал по теме Часть казахстанских водителей может лишиться прав: что изменится с 25 августа, разъяснили в МВД

Лето 2026 года в Казахстане стало временем многих изменений и дополнений в Правила дорожного движения (ПДД). Речь – о двух законах с поправками, один из которых вступил в силу 1 июля, а другой – 25 августа. Что это за новые правила, можете узнать здесь.

Материал по теме МВД обратилось к водителям после слухов о новых правилах медосмотра

Также в МВД разъясняли о том, что нужно знать о медосмотре водителям старше 65 лет.