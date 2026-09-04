Не принял отказ: "несостоявшийся Ромео" вылил воду на девушку и оказался под арестом в Алматы
О произошедшем стало известно из социальных сетей. Так, мужчина попытался познакомиться с девушкой, однако получил отказ.
После этого он вылил на нее воду и продемонстрировал непристойный жест. Казахстанка сразу же обратилась за помощью в полицию.
После чего сотрудники Управления полиции Бостандыкского района установили личность мужчины и задержали его.
"Административный материал по факту мелкого хулиганства направили в суд. По итогам рассмотрения дела мужчину признали виновным и подвергли административному аресту".Пресс-служба ДП Алматы
В полиции Алматы особо подчеркнули, что общественное место не является территорией вседозволенности.
"Неуважительное и оскорбительное поведение, а также нарушение общественного порядка влекут предусмотренную законом ответственность", – подчеркнули в ДП.
1 сентября 2026 года мы писали о том, что девушку избили возле ночного клуба в Астане. Теперь нападавшие выходят с ней на связь и убеждают забрать заявление из правоохранительных органов, утверждая, что делу якобы не дадут ход.