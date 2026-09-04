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Общество

Не принял отказ: "несостоявшийся Ромео" вылил воду на девушку и оказался под арестом в Алматы

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 13:44 Фото: Zakon.kz
В Алматы молодой человек после отказа девушки познакомиться с ним устроил неприятный инцидент. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) рассказали, чем закончилась история, сообщает Zakon.kz.

О произошедшем стало известно из социальных сетей. Так, мужчина попытался познакомиться с девушкой, однако получил отказ.

После этого он вылил на нее воду и продемонстрировал непристойный жест. Казахстанка сразу же обратилась за помощью в полицию.

После чего сотрудники Управления полиции Бостандыкского района установили личность мужчины и задержали его.

"Административный материал по факту мелкого хулиганства направили в суд. По итогам рассмотрения дела мужчину признали виновным и подвергли административному аресту".Пресс-служба ДП Алматы

В полиции Алматы особо подчеркнули, что общественное место не является территорией вседозволенности.

"Неуважительное и оскорбительное поведение, а также нарушение общественного порядка влекут предусмотренную законом ответственность", – подчеркнули в ДП.

1 сентября 2026 года мы писали о том, что девушку избили возле ночного клуба в Астане. Теперь нападавшие выходят с ней на связь и убеждают забрать заявление из правоохранительных органов, утверждая, что делу якобы не дадут ход.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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