#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
460.8
541.21
6.13
Происшествия

В Алматы мужчина напал на девушку и ударил ее в лифте ЖК

Фото: pexels
Агрессивный житель Алматы напал на девушку в лифте одного из жилых комплексов Алатауского района. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) Zakon.kz рассказали детали произошедшего.

Видео инцидента активно распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как молодой человек сначала выражает недовольство, пиная кнопку вызова лифта, а затем замахивается на девушку. После этого они заходят в лифт, где мужчина продолжает вести себя агрессивно и в какой-то момент наносит потерпевшей удар головой в лицо.

В ДП Алматы 28 апреля 2026 года уточнили, что по данному факту отделом полиции при УП Алатауского района незамедлительно приняты меры.

"Установлен и задержан 26-летний мужчина, который, находясь в общественном месте, допустил агрессивное поведение и нанес телесные повреждения девушке".Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что по факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

Одновременно за нарушение общественного порядка он привлечен к административной ответственности по факту мелкого хулиганства.

24 апреля в Алматы мужчина беспричинно жестоко избил пожилую женщину на остановке. Позднее выяснилось, что подозреваемый – ранее судимый за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью 25-летний житель города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: