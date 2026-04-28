В Алматы мужчина напал на девушку и ударил ее в лифте ЖК

Агрессивный житель Алматы напал на девушку в лифте одного из жилых комплексов Алатауского района. В пресс-службе городского Департамента полиции (ДП) Zakon.kz рассказали детали произошедшего.

Видео инцидента активно распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как молодой человек сначала выражает недовольство, пиная кнопку вызова лифта, а затем замахивается на девушку. После этого они заходят в лифт, где мужчина продолжает вести себя агрессивно и в какой-то момент наносит потерпевшей удар головой в лицо.

В ДП Алматы 28 апреля 2026 года уточнили, что по данному факту отделом полиции при УП Алатауского района незамедлительно приняты меры.

"Установлен и задержан 26-летний мужчина, который, находясь в общественном месте, допустил агрессивное поведение и нанес телесные повреждения девушке". Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что по факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело.

Одновременно за нарушение общественного порядка он привлечен к административной ответственности по факту мелкого хулиганства.

24 апреля в Алматы мужчина беспричинно жестоко избил пожилую женщину на остановке. Позднее выяснилось, что подозреваемый – ранее судимый за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью 25-летний житель города.