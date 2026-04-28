В Алматы мужчина напал на девушку и ударил ее в лифте ЖК
Видео инцидента активно распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как молодой человек сначала выражает недовольство, пиная кнопку вызова лифта, а затем замахивается на девушку. После этого они заходят в лифт, где мужчина продолжает вести себя агрессивно и в какой-то момент наносит потерпевшей удар головой в лицо.
В ДП Алматы 28 апреля 2026 года уточнили, что по данному факту отделом полиции при УП Алатауского района незамедлительно приняты меры.
"Установлен и задержан 26-летний мужчина, который, находясь в общественном месте, допустил агрессивное поведение и нанес телесные повреждения девушке".Пресс-служба ДП Алматы
Также отмечено, что по факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело.
Одновременно за нарушение общественного порядка он привлечен к административной ответственности по факту мелкого хулиганства.
24 апреля в Алматы мужчина беспричинно жестоко избил пожилую женщину на остановке. Позднее выяснилось, что подозреваемый – ранее судимый за убийство и причинение тяжкого вреда здоровью 25-летний житель города.