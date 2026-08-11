"Я взрослый мужчина": продавщица не поверила покупателю и избила его в Алматы
Фото: Zakon.kz
В одном из магазинов Алматы произошел необычный инцидент. Чем закончилась покупка сигарет, рассказали Zakon.kz в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).
По данным, озвученным правоохранителями, покупатель попросил продать ему сигареты. Продавец поинтересовалась его возрастом. В ответ услышала фразу о том, что он взрослый мужчина и выглядит соответственно.
Но дальнейший диалог быстро перерос в конфликт.
Прибывшие на место стражи порядка установили, что словесная перепалка закончилась уже физическим столкновением – продавщица причинила посетителю телесные повреждения.
"Оба участника конфликта были доставлены в Управление полиции Медеуского района".Пресс-служба ДП Алматы
Теперь мужчина намерен написать заявление.
"Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего и степень ответственности каждого из участников. Действиям сторон будет дана правовая оценка в установленном законом порядке".Пресс-служба ДП Алматы
Немного ранее мы рассказывали, что покупка автомобиля обернулась для алматинца чередой проблем. В дилерском центре заявляют, что готовы урегулировать ситуацию. Однако стороны не могут прийти к соглашению.
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