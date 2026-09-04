Работники КТЖ пострадали от удара током: родные требуют справедливого расследования

Двое работников КТЖ получили тяжелые поражения током во время ремонта электровоза на участке Мойынты – Акадыр в Карагандинской области. Один из мужчин находится в реанимации, передает корреспондент Zakon.kz.

Родственники мужчин требуют разобраться не только в причинах самого несчастного случая, но и в том, как была организована их медицинская эвакуация.

Удар током в 27000V

Несчастный случай произошел 31 августа 2026 года около 17:45 между станциями Мойынты и Акшагыл. Пострадали 36-летние машинист Ержан Койманов и его помощник Бердигали Габдулин. По словам родственников, электровоз остановился из-за неисправности. Мужчинам поручили устранить поломку и освободить железнодорожный путь, поскольку по нему должны были пройти другие составы.

Близкие утверждают, что перед началом работ мужчины контактную сеть отключили, а электровоз обесточили. Однако, когда Ержан Койманов коснулся распределительного щита, его ударило током. Бердигали Габдулин попытался помочь коллеге и также получил поражение. По словам семьи, мужчина успел сообщить о случившемся коллегам по радиосвязи.

Фото: Айша Сейльжан/Zakon.kz

Родственники предполагают, что причиной мог стать оборванный кабель электролинии, который находился рядом. Однако подчеркивают: это только версия семьи, и ее еще предстоит проверить.

Пострадавших отправили пассажирским поездом

После происшествия мужчин доставили на другом локомотиве на станцию Мойынты. Именно здесь, по словам родственников, возникли вопросы к организации медицинской помощи. Семьи утверждают, что пострадавшим якобы не оказали необходимую первую помощь, а вместо срочной транспортировки в Караганду их отправили пассажирским поездом в Акадыр.

По словам близких, несколько часов мужчины находились в тамбуре. Родственники утверждают, что при тяжелых ожогах они фактически лежали на полу.

В КТЖ сообщают иную последовательность событий.

"31 августа на участке Мойынты – Акадыр произошел несчастный случай с работниками локомотивной бригады депо Акадыр. Была вызвана бригада скорой медицинской помощи, пострадавшие были доставлены в больницу станции Мойынты, где им оказали необходимую медицинскую помощь. В 01:45 пострадавших доставили пассажирским поездом из Мойынты в районную больницу станции Акадыр, где они находились под наблюдением врачей", – сообщили в ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки".

Родственники также утверждают, что после происшествия им неоднократно говорили о возможной санитарной авиации. Однако вертолет, по их словам, так и не прибыл.

Утром 1 сентября состояние Ержана Койманова оставалось тяжелым. Семья самостоятельно приобрела необходимые медикаменты в Караганде и передала их в больницу.

"Мы просили сразу перевезти обоих в Караганду, потому что в районной больнице нет условий для лечения таких глубоких ожогов. Нам говорили, что ждут вертолет. В итоге вечером их просто повезли на скорой. Если бы мы знали, сами нашли бы возможность перевезти их в город и не теряли время ", – рассказал дядя пострадавшего Оразалы Койманов.

В Караганду мужчин доставили только вечером 1 сентября. Сейчас оба пострадавших находятся в многопрофильной больнице имени Макажанова.

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что Бердигали Габдулин госпитализирован в отделение комбустиологии. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Ержан Койманов находится в реанимации. Его состояние тяжелое. По словам родственников, мужчина получил глубокие ожоги примерно половины тела. Врачи пока не дают семье определенного прогноза.

"У Ержана трое детей, кроме того, на его иждивении пожилая бабушка. Он уже 16 лет работает на железной дороге. Это опытный специалист, который понимает, насколько опасно электричество. Поэтому мы хотим, чтобы обстоятельства произошедшего изучили максимально тщательно ", – сказала сестра пострадавшего Аида Койманова.

У Бердигали Габдулина двое маленьких детей. Его супруга Перизат Сейдахмет рассказала, что после происшествия мужчина практически не видел.

Справа Перизат Сейдахмет, фото: Айша Сейльжан/Zakon.kz

"После случившегося он почти не мог видеть. Сейчас уже открыл глаза, но не чувствует руки", – рассказала женщина.

У родственников есть вопросы и к тому, как был оформлен несчастный случай. По их словам, первоначально помощник машиниста якобы не был указан в документах, как пострадавший.

В Департаменте государственной инспекции труда Карагандинской области сообщили, что создана комиссия по специальному расследованию.

"По информации ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", происшествие произошло в результате снятия напряжения в контактной сети. Пострадавшие были госпитализированы в больницу поселка Акадыр. Для установления обстоятельств и причин происшествия создана комиссия по специальному расследованию несчастного случая", – сообщили в ведомстве.

Уголовное дело завела и транспортная полиция.

"Управлением полиции на транспорте на станции Караганда-Сортировочная возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются причины случившегося. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит ", – сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Фото: Айша Сейльжан/Zakon.kz

"Нам нужны ответы"

3 сентября родственники пострадавших собрались возле больницы в Караганде. Они заявили, что хотят получить ответы о том, что произошло на железной дороге и почему медицинская помощь, по их мнению, была организована ненадлежащим образом.

Семьи подчеркивают, что сейчас не требуют от работодателя выплат. Их главный вопрос – что именно произошло 31 августа и почему после тяжелого поражения током мужчин, как утверждают родственники, не доставили сразу в специализированную больницу Караганды.

В КТЖ заявляют, что до завершения расследования делать выводы преждевременно.

"В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводится государственной инспекцией труда Карагандинской области. До завершения расследования преждевременно делать выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего", – сообщили в ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки".

Ранее сообщалось, что в Балхаше грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Обстоятельства происшествия также устанавливались.