Два смертельных ДТП произошли в двух областях: наезд поезда и гибель пожарных

В Балхаше грузовой поезд сбил 34-летнего мужчину. А в Сатпаеве в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибли двое сотрудников противопожарной службы, передает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия в Балхаше произошла на железнодорожном участке под мостом при въезде в город. По данным Департамента полиции на транспорте, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства трагедии, проводятся необходимые следственные действия. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", – сообщили в пресс-службе ДП на транспорте.

Тем временем в области Улытау произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей.

Авария произошла на 33-м километре автодороги Жезказган – Есиль – Петропавловск. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение трех машин.

В результате ДТП три человека погибли, еще один водитель был госпитализирован. Среди погибших, по словам очевидцев, двое сотрудников противопожарной службы. Они находились вне службы и ехали из поселка Жезди в Сатпаев по личным делам.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в пресс-службе ДП области Улытау.

Ранее шесть человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей Chevrolet Cobalt в области Жетысу. Авария произошла на 110-м километре трассы Сарыозек – Коктал. По предварительным данным, один из водителей выехал на встречную полосу. Еще один человек был госпитализирован с травмами. По данному факту также проводится расследование.