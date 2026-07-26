От удара током на автомойке пострадали два молодых казахстанца

На днях в Кокшетау удар током оборвал жизнь 18-летнего рабочего, а его несовершеннолетний напарник оказался в реанимации, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел на территории одной из автомоек, передает Almaty.TV. По предварительным данным, во время демонтажа металлической конструкции рабочие случайно задели линию электропередачи. Молодой человек погиб на месте от мощного удара током, а находившегося рядом подростка экстренно доставили в больницу.

По данным пресс-службы Управления здравоохранения Акмолинской области, сейчас его жизни ничего не угрожает, состояние оценивается как стабильное. В настоящее время он получает медицинскую помощь в полном объеме.

По факту трагедии начато досудебное расследование.

25 июля в квартире одной из кокшетауских многоэтажек оказался заперт ребенок 2022 года рождения. Вскоре после вызова на место прибыли сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС, которые приняли решение проникнуть в квартиру, используя альпинистское снаряжение.