Фонтаны воды и провалы асфальта: жителей Алматы предупредили об опасности
В ТОО "Алматинские тепловые сети" 4 сентября 2026 года сообщили, что во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов, ежедневно с 4:00 до 7:00, горожанам и гостям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
"Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 351-27-62 (прямой номер), а также по номеру 109", – обратились в ТОО.
Где и когда пройдут испытания, график
9 сентября
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева; Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.
- Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.
- Наурызбайский район: Райымбека – Жунисова – Абая – Алтын Орда.
- Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, -2, -3, -4; микрорайон Кокмайса; Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.
С 9 по 10 сентября
- Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Райымбека – Куратова – Гоголя.
С 9 по 18 сентября
- Бостандыкский район: Аскарова – мкр. Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Абиша Кекилбайулы – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;
- Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – аль-Фараби – мкр. Алмагуль;
- микрорайоны Орбита-1, -2, -3, -4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – река Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;
- Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.
10 сентября
- Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова – Ратушного; Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова;
- Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты-Алаш.
10 и 11 сентября
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – река Большая Алматинка.
С 10 по 18 сентября
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Назарбаева – Сатпаева – Желтоксан – Тимирязева – река Есентай.
11 сентября
- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;
- Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.
С 11 по 18 сентября
- Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.
14 сентября
- Наурызбайский район: Райымбека – Жунисова – Абая – Алтын Орда;
- Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.
15 сентября
- Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зерделі.
15 и 16 сентября
- Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.
16 сентября
- Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко;
- Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.
17 сентября
- Алатауский район: Ак-Кайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.
С 17 по 18 сентября
- Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.
18 сентября
- Жетысуский район: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.
Отмечается, что горячее водоснабжение в этих районах будет полностью сохранено.
"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – резюмировали в теплосетях.
Также, сегодня, 4 сентября, алматинцев предупредили о проведении неотложных аварийно-восстановительных работ, в связи с чем временно ограничено движение автотранспорта на участке улиц Центральная и Талды – от ул. Какимбека Салыкова до ул. Жангир Хана.