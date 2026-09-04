Фонтаны воды и провалы асфальта: жителей Алматы предупредили об опасности

С 9 по 18 сентября 2026 года в семи районах Алматы пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. В связи с этим горожан предупредили о возможных нештатных ситуациях, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Алматинские тепловые сети" 4 сентября 2026 года сообщили, что во время проверки магистральных и распределительных трубопроводов, ежедневно с 4:00 до 7:00, горожанам и гостям рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

"Несмотря на принимаемые меры безопасности, не исключены нештатные ситуации: выход воды на поверхность, частичное разрушение дорожного покрытия. В таких случаях не предпринимайте никаких самостоятельных действий, немедленно покиньте место происшествия и сообщите о нем в ТОО "Алматинские тепловые сети" по телефонам: 351-27-62 (прямой номер), а также по номеру 109", – обратились в ТОО.

Где и когда пройдут испытания, график

9 сентября

Алмалинский и Бостандыкский районы: Карасай батыра – Тимирязева – Шагабутдинова – Розыбакиева; Карасай батыра – Утепова – Розыбакиева – Байзакова.

Ауэзовский район: Улугбека – Жандосова – Саина – Садвакасова.

Наурызбайский район: Райымбека – Жунисова – Абая – Алтын Орда.

Жетысуский район: микрорайоны Айнабулак-1, -2, -3, -4; микрорайон Кокмайса; Ангарская – Макатаева – Палладина – Павлодарская.

С 9 по 10 сентября

Алмалинский, Медеуский и Жетысуский районы: Богенбай батыра – Муратбаева – Макатаева – Сейфуллина – Тобаякова – Назарбаева – Райымбека – Куратова – Гоголя.

С 9 по 18 сентября

Бостандыкский район: Аскарова – мкр. Мирас – санаторий "Алматы" – Саина – аль-Фараби – микрорайон Казахфильм – Рыскулбекова – Абиша Кекилбайулы – Басенова – Утепова – Розыбакиева – Жарокова – микрорайон Алмагуль – Ходжанова – КазНУ – Тимирязева – М. Ганди – Назарбаева;

Лисянского – Розыбакиева – Жарокова – Экспериментальная база – Ходжанова – аль-Фараби – мкр. Алмагуль;

микрорайоны Орбита-1, -2, -3, -4 – Саина – Рыскулбекова – Розыбакиева – река Большая Алматинка – Утепова – Жарокова – Басенова;

Медеуский район: Тайманова – Чайкиной – Достык – Мендикулова – аль-Фараби – Жолдасбекова – Достык – Байжанова – санаторий МВД.

10 сентября

Жетысуский район: микрорайон Кулагер по улицам Серикова – Ратушного; Рыскулова – Жансугурова – Тихова – Глазунова;

Наурызбайский район: Проектируемая – Айтбаева – Райымбека – Алты-Алаш.

10 и 11 сентября

Ауэзовский и Алмалинский районы: Куанышбаева – Рыскулбекова – Саина – река Большая Алматинка.

С 10 по 18 сентября

Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Назарбаева – Сатпаева – Желтоксан – Тимирязева – река Есентай.

11 сентября

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Райымбека – Фаризы Онгарсыновой;

Алмалинский и Бостандыкский районы: Кабанбай батыра – Жандосова – Варламова – Айманова.

С 11 по 18 сентября

Медеуский, Алмалинский и Бостандыкский районы: Гоголя – Курганская – Сатпаева – Чайковского.

14 сентября

Наурызбайский район: Райымбека – Жунисова – Абая – Алтын Орда;

Алмалинский район: Карасай батыра – Ислама Каримова – Райымбека – Масанчи.

15 сентября

Алатауский район: Монке би – Момышулы – Фаризы Онгарсыновой – микрорайон Зерделі.

15 и 16 сентября

Ауэзовский и Алмалинский районы: Карасай батыра – Райымбека – Яссауи – Емцова.

16 сентября

Алатауский район: Райымбека – Отрарская – Рыскулова – Немировича-Данченко;

Алмалинский район: Чокина – Петрова – Карасай батыра – Райымбека.

17 сентября

Алатауский район: Ак-Кайнар – Мамбетова – южная сторона БАКа.

С 17 по 18 сентября

Ауэзовский, Наурызбайский и Бостандыкский районы: Толе би – Сатпаева – Ашимова – Ислама Каримова.

18 сентября

Жетысуский район: Райымбека – Бродского – Рыскулова – Сейфуллина.

Отмечается, что горячее водоснабжение в этих районах будет полностью сохранено.

"Гидравлические испытания проводятся для проверки состояния тепловых сетей, их оборудования и выявления проблемных участков трубопроводов в рамках подготовки городского теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам!" – резюмировали в теплосетях.

Также, сегодня, 4 сентября, алматинцев предупредили о проведении неотложных аварийно-восстановительных работ, в связи с чем временно ограничено движение автотранспорта на участке улиц Центральная и Талды – от ул. Какимбека Салыкова до ул. Жангир Хана.