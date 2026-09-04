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События

В Алматы круглосуточно будут ремонтировать ЛЭП: где ограничат движение до 13 сентября

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:21 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В связи с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ с 4 по 13 сентября 2026 года временно ограничат движение автотранспорта на участке улиц Центральная и Талды – от ул. Какимбека Салыкова до ул. Жангир Хана в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "Алатау Жарық Компаниясы", необходимость проведения работ связана с повреждением ЛЭП-220 кВ №2353 и №2363, в результате чего была нарушена кольцевая схема сети 220 кВ, обеспечивающая надежность электроснабжения города Алматы и Алматинской агломерации.

Теперь для восстановления надежной схемы электроснабжения необходимо в кратчайшие сроки выполнить аварийно-восстановительные работы на поврежденном кабельном участке в районе улиц Центральная и Талды.

карта, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 15:21

Фото: АО "Алатау Жарық Компаниясы"

В связи с особенностями проведения работ потребуется временное изменение организации дорожного движения на указанном участке.

"Работы будут проводиться в круглосуточном режиме с соблюдением всех необходимых мер безопасности". АО "Алатау Жарық Компаниясы"

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением необходимых работ.

Ранее стало известно, что в Алматинской области с 3 сентября 2026 года временно ограничено движение грузового автотранспорта на участке дороги Алматы – Төңкеріс – Байсерке – Междуреченское – а/д "Астана – Алматы".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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