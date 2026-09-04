Снижение базовой ставки: подешевеют ли кредиты для казахстанцев

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов на брифинге 4 сентября 2026 года прокомментировал вопрос о том, почему снижение базовой ставки пока не привело к заметному удешевлению кредитов и ипотеки, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов отметил, что влияние базовой ставки на стоимость кредитов проявляется не сразу, а с определенным временным лагом. "Снижение ставок началось, постепенное", – сказал он. Между тем на уже взятые обязательства текущие решения, по его словам, никак не влияют. "Пока не будет пересмотрен договор, либо не погасите полностью, на вас эта базовая ставка никак не влияет. В этом году доходность банков и в абсолютном выражении, и в процентном существенно снизилась. Времена супервысоких Return on Assets (рентабельность активов. – Прим. ред.) и Return on Equity (рентабельность собственного капитала. – Прим. ред.) закончились. Был реализован ряд налоговых новелл, которые мы предложили, и правительство, и Парламент поддержали. Был реализован ряд мер функционального регулирования, макро- и микрофинансового регулирования. То есть доходность банков снизилась, и распределение вот этого, наверное, эффекта и на сторону кредитора, и на сторону заемщика, оно происходит", – пояснил глава Нацбанка. Ранее Тимур Сулейменов рассказал, стоит ли ожидать дальнейшего снижения базовой ставки в Казахстане.



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