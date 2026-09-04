Какие 10 автобусов изменят маршруты из-за перекрытия Толе би в Алматы
Движение, как говорится в публикации городского транспортного холдинга, по улице Толе би на участке от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана будет перекрыто с 10:00 5 сентября до 24:00 6 сентября.
В связи с этим изменения коснутся автобусов № 16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224.
№ 16
В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Гоголя – далее до конечной.
В западном направлении: улица Гоголя – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 37
В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 48
В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 126
В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Гоголя – улица Калдаякова – далее по схеме.
В западном направлении: улица Калдаякова – улица Гоголя – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 201
В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 205
В восточном направлении: улица Желтоксан – улица Гоголя – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Гоголя – улица Наурызбай батыра – далее по схеме.
№ 206
В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 209
В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 210
В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
№ 224
В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.
В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.
Ранее мы рассказывали об ограничениях на Толе би 3 и 4 сентября 2026 года.