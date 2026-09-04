Какие 10 автобусов изменят маршруты из-за перекрытия Толе би в Алматы

В Алматы из-за проведения спортивного фестиваля GT Sport Fest временно изменят схемы движения 10 автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Движение, как говорится в публикации городского транспортного холдинга, по улице Толе би на участке от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана будет перекрыто с 10:00 5 сентября до 24:00 6 сентября.

В связи с этим изменения коснутся автобусов № 16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224.

№ 16

В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Гоголя – далее до конечной.

В западном направлении: улица Гоголя – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 37

В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 48

В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 126

В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Гоголя – улица Калдаякова – далее по схеме.

В западном направлении: улица Калдаякова – улица Гоголя – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 201

В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 205

В восточном направлении: улица Желтоксан – улица Гоголя – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Гоголя – улица Наурызбай батыра – далее по схеме.

№ 206

В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 209

В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 210

В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

№ 224

В восточном направлении: улица Толе би – проспект Абылай хана – улица Кабанбай батыра – проспект Назарбаева – улица Толе би – далее по схеме.

В западном направлении: улица Толе би – проспект Назарбаева – улица Богенбай батыра – проспект Абылай хана – улица Толе би – далее по схеме.

Ранее мы рассказывали об ограничениях на Толе би 3 и 4 сентября 2026 года.