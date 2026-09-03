#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+20°
$
455.4
526.99
5.25
Общество

В Алматы изменят движение на Толе би: названы даты и участки

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:58 Фото: Zakon.kz
На участке улицы Толе би в Алматы 3 и 4 сентября 2026 год ограничат движение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке улицы Толе би.

Так, в связи с переустройством инженерных сетей:

  1. с 22:00 3 сентября до 06:00 4 сентября движение будет закрыто на участке от улицы Аносова до улицы Бруно;
  2. с 10:00 до 19:00 4 сентября движение будет закрыто по улице Аносова, на участке от ул.Толе би, до ул.Артема.
"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут".Пресс-служба акимата Алматы
карта, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 16:58

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также в Алматы будет временно ограничат движение по улице Толе би из-за проведения спортивного фестиваля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Ремонт, дорога, спецтехника, рабочие
13:53, 20 июня 2026
Движение на участке улицы Толе би временно ограничат в Алматы
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
14:58, 14 августа 2026
На 8 часов частично ограничат движение по Толе би в Алматы – причина, сроки и схема
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы
23:22, 20 августа 2026
В Алматы перекроют участок Толе би: названы даты и часы ограничений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Эмоции Путинцевой после победы над Бенчич
16:52, Сегодня
Представлены превью и прогноз матча Путинцевой с чемпионкой ОИ Циньвэнь на US Open
Анна Данилина на корте
16:41, Сегодня
Когда лучшая парница Казахстана Анна Данилина стартует на US Open
Поражение от Бублика не умаляет рекорд Маннарино: 28 турниров за 36 недель
16:31, Сегодня
Поражение от Бублика не умаляет рекорд Маннарино: 28 турниров за 36 недель
Дзюдо
16:26, Сегодня
Чемпионат мира-2028 по дзюдо состоится в Швейцарии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: