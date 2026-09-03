В Алматы изменят движение на Толе би: названы даты и участки

На участке улицы Толе би в Алматы 3 и 4 сентября 2026 год ограничат движение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы городского акимата, в рамках реализации проекта ЛРТ вводятся временные ограничения движения на участке улицы Толе би.

Так, в связи с переустройством инженерных сетей:

с 22:00 3 сентября до 06:00 4 сентября движение будет закрыто на участке от улицы Аносова до улицы Бруно; с 10:00 до 19:00 4 сентября движение будет закрыто по улице Аносова, на участке от ул.Толе би, до ул.Артема.

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Просим заранее планировать свой маршрут". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также в Алматы будет временно ограничат движение по улице Толе би из-за проведения спортивного фестиваля.