Казахстанцев предупредили о возможных сбоях в работе сервисов 6 сентября

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В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 5 сентября 2026 года, обратились с важным уведомлением к жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что для улучшения работы сервиса и проекта необходимо провести технические работы. "6 сентября с 02:00 до 06:00 возможна недоступность проектов, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии". Для предотвращения возможных неудобств нужно заранее завершить все необходимые операции". АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) Фото: Instagram/stories/egov.kz Днем ранее, 4 сентября, казахстанцам подробно рассказывали, как делегировать права сотруднику на подписание документов.

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