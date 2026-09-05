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Общество

Казахстанцев предупредили о возможных сбоях в работе сервисов 6 сентября

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 11:01 Фото: pexels
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 5 сентября 2026 года, обратились с важным уведомлением к жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что для улучшения работы сервиса и проекта необходимо провести технические работы.

"6 сентября с 02:00 до 06:00 возможна недоступность проектов, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии". Для предотвращения возможных неудобств нужно заранее завершить все необходимые операции".АО "Национальные информационные технологии" (НИТ)
памятка, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 11:01

Фото: Instagram/stories/egov.kz

Днем ранее, 4 сентября, казахстанцам подробно рассказывали, как делегировать права сотруднику на подписание документов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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