Казахстанцев предупредили о возможных сбоях в работе сервисов 6 сентября
Фото: pexels
В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) сегодня, 5 сентября 2026 года, обратились с важным уведомлением к жителям Казахстана, сообщает Zakon.kz.
Специалисты подчеркивают, что для улучшения работы сервиса и проекта необходимо провести технические работы.
"6 сентября с 02:00 до 06:00 возможна недоступность проектов, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии". Для предотвращения возможных неудобств нужно заранее завершить все необходимые операции".АО "Национальные информационные технологии" (НИТ)
Днем ранее, 4 сентября, казахстанцам подробно рассказывали, как делегировать права сотруднику на подписание документов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript