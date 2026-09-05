Проспект Алтынсарина в Алматы будут перекрывать с 5 по 9 сентября: где именно
Фото: Zakon.kz
В Алматы в связи с ремонтом несколько ночей будут перекрывать участок проспекта Алтынсарина. Об этом стало известно Zakon.kz из оповещения Almaty_Joly.
Так, в связи с проведением среднего ремонта участка проспекта Алтынсарина будут введены временные ограничения движения:
"С 23:00 до 06:00 с 5 по 9 сентября движение будет перекрываться на участке от ул. Жандосова до ул. Кабдолова в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия".
Известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.
Стоит отметить, что сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости.
Ранее сообщалось о том, какие 10 автобусов изменят маршруты из-за перекрытия Толе би в Алматы. Об этом можно узнать тут.
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