Проспект Алтынсарина в Алматы будут перекрывать с 5 по 9 сентября: где именно

В Алматы в связи с ремонтом несколько ночей будут перекрывать участок проспекта Алтынсарина. Об этом стало известно Zakon.kz из оповещения Almaty_Joly.

Так, в связи с проведением среднего ремонта участка проспекта Алтынсарина будут введены временные ограничения движения:

"С 23:00 до 06:00 с 5 по 9 сентября движение будет перекрываться на участке от ул. Жандосова до ул. Кабдолова в связи с укладкой асфальтобетонного покрытия".

Известно, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки.

Стоит отметить, что сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости.

Ранее сообщалось о том, какие 10 автобусов изменят маршруты из-за перекрытия Толе би в Алматы. Об этом можно узнать тут.