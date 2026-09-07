3,7 млрд тенге ущерба: КНБ отчитался о коррупции в Казахстане за два месяца

Фото: Zakon.kz

Сегодня, 7 сентября 2026 года, Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана отчитался о результатах деятельности по противодействию коррупции за июль и август 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Комитета за 7 сентября, в течение двух летних месяцев зарегистрировано 201 коррупционное правонарушение. "Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как взяточничество, хищение, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий", – пояснили в КНБ. Также отмечено, что 140 лиц признаны подозреваемыми по уголовным делам. "Завершено расследование 126 уголовных дел, из них 110 направлены в суд. Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 3,7 млрд тенге". Пресс-служба КНБ Материал по теме Знал и не доложил руководству о коррупции среди коллег – плати штраф 12 августа стало известно, что в Казахстане изменились правила поощрения жителей страны, сообщивших о факте коррупции.

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