3,7 млрд тенге ущерба: КНБ отчитался о коррупции в Казахстане за два месяца
Фото: Zakon.kz
Сегодня, 7 сентября 2026 года, Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана отчитался о результатах деятельности по противодействию коррупции за июль и август 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным Комитета за 7 сентября, в течение двух летних месяцев зарегистрировано 201 коррупционное правонарушение.
"Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как взяточничество, хищение, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий", – пояснили в КНБ.
Также отмечено, что 140 лиц признаны подозреваемыми по уголовным делам.
"Завершено расследование 126 уголовных дел, из них 110 направлены в суд. Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 3,7 млрд тенге".Пресс-служба КНБ
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