#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
465.19
536.55
5.61
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
465.19
536.55
5.61
Право

Знал и не доложил руководству о коррупции среди коллег – плати штраф

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 17:14 Фото: pexels
В Казахстане усиливают борьбу с коррупцией. С 13 августа 2026 года вступила в силу новая норма, сообщает Zakon.kz. Если госслужащий (и приравненные к нему лица) не довел до своего начальства информацию об известном ему административном коррупционном правонарушении, ему грозит наказание.

Сразу уточним, в чем новизна. До сих пор в РК, если госслужащего поймали на взятке, его начальство могли привлечь по статье 680 КоАП за "непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции". Установленный штраф – в размере 100 МРП (432 500 тенге в 2026 году).

Разумеется, это если в действиях руководства не было корысти, иначе для него наступала уголовная ответственность уже по соответствующей статье УК: то же самое получение взятки, только через посредника или группой лиц, или за покровительство либо попустительство (зависит от обстоятельств). Там уже совсем другого уровня штрафы (от 20- до 50-кратного размера взятки), а то и лишение свободы (статья 366 УК).

Но сейчас не об этом. В старой редакции статьи 680 КоАП речь именно о непринятии мер со стороны руководства. Теперь же перечень противозаконных действий расширили (новая часть 2 статьи 680 КоАП), добавив:

"Недоведение лицом, занимающим ответственную государственную должность, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицом до сведения вышестоящего руководителя... о ставших им известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных преступлений".

Такое "умолчание" – даже данные о том, что еще не случилось, а лишь готовится – с 13 августа влечет штраф в размере 100 МРП. При этом "непринятие мер" в статье 680 КоАП оставили (теперь эта норма изложена в части 3), увеличив штраф до 200 МРП.

Конечно, если эти действия, опять-таки, не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Кстати, помимо наличия собственного интереса есть и другой признак: если стоимость "подарка" (так он называется в отличие от взятки) не превышает 2 МРП, а также "дарение" происходит впервые и без предварительной договоренности (согласно примечанию к статье 366 УК).

Поправки предусмотрены Законом РК от 12 июня 2026 года № 312-VIII "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс РК и Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия коррупции". Многие новеллы вступили в силу еще 24 июня 2026 года, немало и таких, которые вступят в силу 1 января 2027 года, и о которых поговорим в свое время. Сейчас же речь о тех нормах, которые вводятся в действие сегодня, 13 августа 2026 года.

Среди них помимо статьи 680 КоАП заслуживают внимания поправки в статью 62, а также статьи 676, 677 и 678.

Последние три предусмотрены за предоставление незаконного материального вознаграждения физическим и юридическом лицом, а также за получение такового госслужащими. Повторим еще раз – если за "подарок" не положено уголовное наказание.

13 августа редакция этих статей поменялась: штраф влечет незаконное вознаграждение не только "лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, либо должностному лицу, либо лицу, занимающему ответственную государственную должность". Но равно и "должностному лицу иностранного государства или международной организации".

Прежде такие моменты (с "подарками" иностранным чиновникам) должным образом урегулированы не были. Поэтому и внесли дополнения. Санкции при этом остались прежними: штраф в размере 200 МРП за дачу, 600 МРП – за получение, а если вознаграждение исходило от юрлица, то штрафы кратные (до 60 стоимостей "подарка"), но, во всяком случае, не меньше 750 МРП.

И последнее. Увеличен срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физлиц. Напомним, общий срок давности (согласно статье 62 КоАП), по истечении которого со дня совершения административного правонарушения лицо не подлежит к привлечению к ответственности, – 2 месяца. Однако для некоторых случаев установлены свои сроки.

Так, по административным коррупционным правонарушениям для физлиц освобождение прежде наступало через год, а для юрлиц (и ИП) – через 3 года. Поправками всех уравняли до 3 лет.

При этом физическое лицо не может быть привлечено к административной ответственности по истечении 2 месяцев со дня обнаружения правонарушения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Андрей Губенко
Андрей Губенко
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
17:58, Сегодня
127,3 млрд долларов и инфляция в 10,2%: глава Нацбанка доложил Токаеву о состоянии финансов Казахстана
Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество
12:04, 12 августа 2026
Изменились правила поощрения казахстанцев, сообщивших о факте коррупции
Утверждены Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения
10:22, 05 сентября 2023
Казахстанцы, сообщившие о коррупции, получат вознаграждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
18:11, Сегодня
"Барыс" заключил пробный контракт с казахстанским защитником Диханбеком
Умар Саламов
17:49, Сегодня
Кыргызский боксёр Саламов уверен в победе над Али Балоевым за титул чемпиона Европы
&quot;Алтай&quot; может получить три очка в КПЛ из-за якобы нарушения у &quot;Кызылжара&quot;
17:38, Сегодня
"Алтай" может получить три очка в КПЛ из-за возможного нарушения у "Кызылжара"
Ислам Чесноков
17:29, Сегодня
Ислам Чесноков перешёл в "Крылья Советов": Тотальный футбол
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: