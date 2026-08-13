Знал и не доложил руководству о коррупции среди коллег – плати штраф

В Казахстане усиливают борьбу с коррупцией. С 13 августа 2026 года вступила в силу новая норма, сообщает Zakon.kz. Если госслужащий (и приравненные к нему лица) не довел до своего начальства информацию об известном ему административном коррупционном правонарушении, ему грозит наказание.

Сразу уточним, в чем новизна. До сих пор в РК, если госслужащего поймали на взятке, его начальство могли привлечь по статье 680 КоАП за "непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции". Установленный штраф – в размере 100 МРП (432 500 тенге в 2026 году).

Разумеется, это если в действиях руководства не было корысти, иначе для него наступала уголовная ответственность уже по соответствующей статье УК: то же самое получение взятки, только через посредника или группой лиц, или за покровительство либо попустительство (зависит от обстоятельств). Там уже совсем другого уровня штрафы (от 20- до 50-кратного размера взятки), а то и лишение свободы (статья 366 УК).

Но сейчас не об этом. В старой редакции статьи 680 КоАП речь именно о непринятии мер со стороны руководства. Теперь же перечень противозаконных действий расширили (новая часть 2 статьи 680 КоАП), добавив:

"Недоведение лицом, занимающим ответственную государственную должность, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицом до сведения вышестоящего руководителя... о ставших им известными случаях готовящихся, совершаемых или совершенных коррупционных преступлений".

Такое "умолчание" – даже данные о том, что еще не случилось, а лишь готовится – с 13 августа влечет штраф в размере 100 МРП. При этом "непринятие мер" в статье 680 КоАП оставили (теперь эта норма изложена в части 3), увеличив штраф до 200 МРП.

Конечно, если эти действия, опять-таки, не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Кстати, помимо наличия собственного интереса есть и другой признак: если стоимость "подарка" (так он называется в отличие от взятки) не превышает 2 МРП, а также "дарение" происходит впервые и без предварительной договоренности (согласно примечанию к статье 366 УК).

Поправки предусмотрены Законом РК от 12 июня 2026 года № 312-VIII "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс РК и Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам противодействия коррупции". Многие новеллы вступили в силу еще 24 июня 2026 года, немало и таких, которые вступят в силу 1 января 2027 года, и о которых поговорим в свое время. Сейчас же речь о тех нормах, которые вводятся в действие сегодня, 13 августа 2026 года.

Среди них помимо статьи 680 КоАП заслуживают внимания поправки в статью 62, а также статьи 676, 677 и 678.

Последние три предусмотрены за предоставление незаконного материального вознаграждения физическим и юридическом лицом, а также за получение такового госслужащими. Повторим еще раз – если за "подарок" не положено уголовное наказание.

13 августа редакция этих статей поменялась: штраф влечет незаконное вознаграждение не только "лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, либо должностному лицу, либо лицу, занимающему ответственную государственную должность". Но равно и "должностному лицу иностранного государства или международной организации".

Прежде такие моменты (с "подарками" иностранным чиновникам) должным образом урегулированы не были. Поэтому и внесли дополнения. Санкции при этом остались прежними: штраф в размере 200 МРП за дачу, 600 МРП – за получение, а если вознаграждение исходило от юрлица, то штрафы кратные (до 60 стоимостей "подарка"), но, во всяком случае, не меньше 750 МРП.

И последнее. Увеличен срок давности по административным коррупционным правонарушениям для физлиц. Напомним, общий срок давности (согласно статье 62 КоАП), по истечении которого со дня совершения административного правонарушения лицо не подлежит к привлечению к ответственности, – 2 месяца. Однако для некоторых случаев установлены свои сроки.

Так, по административным коррупционным правонарушениям для физлиц освобождение прежде наступало через год, а для юрлиц (и ИП) – через 3 года. Поправками всех уравняли до 3 лет.

При этом физическое лицо не может быть привлечено к административной ответственности по истечении 2 месяцев со дня обнаружения правонарушения.