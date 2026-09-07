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Общество

Осень откладывается: жара до +33°C возвращается в Алматы

Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Дом офицеров, Музей музыкальных инструментов имени Ыкыласа, Алматы, весна в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 14:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По всей видимости, осень решила немного отсрочить свой приход. Судя по прогнозу погоды на ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте, жителей трех крупнейших городов страны ждут по-летнему теплые, а местами и жаркие дни, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу РГП "Казгидромет", с 8 по 10 сентября 2026 года осадков в трех мегаполисах не ожидается. Кроме того, самой высокой температура будет в Шымкенте – до +35°C.

Астана

  • 8 сентября: переменная облачность. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +12...+14°С, днем +28...+30°С.
  • 9 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +29...+31°С.
  • 10 сентября: переменная облачность. Ветер может подняться до 12 метров секунду. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С.

Алматы

  • 8 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +29...+31°С.
  • 9 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +30...+32°С.
  • 10 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +31...+33°С.

Шымкент

  • 8-9 сентября: переменная облачность. Ветер – 8-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +32...+34°С.
  • 10 сентября: переменная облачность. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +33...+35°С.

Примечательно, что согласно общему прогнозу по стране на 8, 9 и 10 сентября 2026 года, метеорологи прогнозируют дожди и похолодание.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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