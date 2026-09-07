Грозы и сильные дожди: казахстанцев предупредили о непогоде 8 сентября

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на вторник, 8 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, отмечают метеорологи, обширный антициклон продолжит определять погоду в стране, поэтому на большей части Казахстана сохранится преимущественно сухая погода.

"Вместе с тем западные, северо-западные и южные регионы местами накроют дожди с грозами. Ночью на западе ожидаются сильные дожди, возможны град и шквалистый ветер". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра.

В ночные и утренние часы на западе, севере и юге страны местами будет опускаться туман.

Ранее мы писали, что, по всей видимости, осень решила немного отсрочить свой приход. Судя по прогнозу погоды на ближайшие три дня – с 8 по 10 сентября 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте, – жителей трех крупнейших городов страны ждут по-летнему теплые, а местами и жаркие дни.