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Общество

Грозы и сильные дожди: казахстанцев предупредили о непогоде 8 сентября

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 17:28 Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на вторник, 8 сентября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Так, отмечают метеорологи, обширный антициклон продолжит определять погоду в стране, поэтому на большей части Казахстана сохранится преимущественно сухая погода.

"Вместе с тем западные, северо-западные и южные регионы местами накроют дожди с грозами. Ночью на западе ожидаются сильные дожди, возможны град и шквалистый ветер".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 17:28
Циклон из Самары принесет дожди и похолодание в Казахстан

Кроме того, по республике прогнозируется усиление ветра.

В ночные и утренние часы на западе, севере и юге страны местами будет опускаться туман.

Ранее мы писали, что, по всей видимости, осень решила немного отсрочить свой приход. Судя по прогнозу погоды на ближайшие три дня – с 8 по 10 сентября 2026 года в Астане, Алматы и Шымкенте, – жителей трех крупнейших городов страны ждут по-летнему теплые, а местами и жаркие дни.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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