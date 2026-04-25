Ливень, град и грозы: о непогоде 26 апреля предупредили казахстанцев

"Казгидромет" опубликовал общий прогноз погоды по территории Казахстана на 26 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

В воскресенье, согласно прогнозу "Казгидромета", на большей части территории страны сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, градом и шквалом, на севере – ливень.

Только в западных, юго-восточных регионах будет без осадков.

По республике также прогнозируют усиление ветра, туманы, на юге пыльная буря.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской, на западе, севере Костанайской, севере Актюбинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

На востоке области Жетысу, в центре области Абай, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге области Жетысу ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Грозы, град и +32°C: какая погода ждет Алматы до начала мая – читайте по ссылке.

