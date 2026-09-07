Чиновники придумали пьяной казахстанке "беременность", чтобы спасти ее от ареста

В Павлодарской области виновница пьяного ДТП попыталась избежать ареста с помощью поддельной справки о беременности. Об этом 7 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры региона, сообщает Zakon.kz.

По данным надзорного органа, фиктивная справка временно спасла нетрезвую автомобилистку от наказания, однако прокуроры усомнились в документе и доказали факт фальсификации.

В результате суд назначил виновнице ДТП 20 суток ареста, а надзорный орган выявил и тех, кто помог оформить подделку.

"В дальнейшем виновный в получении взятки и фальсификации доказательств был осужден. Наложен штраф в размере 6,6 млн тенге и пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе", – рассказали в прокуратуре.

Параллельно прокуратура выяснила, какие именно лазейки в системе здравоохранения позволили использовать поддельный документ.

По внесенному надзорным органом представлению к строгой дисциплинарной ответственности привлекли пять должностных лиц, в том числе двух руководителей.

"В медицинских организациях усилен контроль за оформлением, учетом, хранением и выдачей документов, исключена возможность их редактирования", – сообщили в надзором органе.

Ранее в Актобе надзорный орган встал на защиту семьи погибшего на производстве рабочего.